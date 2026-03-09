Las aseguradoras abonaron 492 millones por siniestros climáticos en 2025

Madrid, 9 mar (EFE).- Las aseguradoras abonaron 492 millones de euros en 2025 para cubrir los daños causados por más de 628.800 siniestros provocados por fenómenos meteorológicos, lo que supone un coste al día de 1,34 millones de euros para atender 1.723 sucesos.

Según los datos publicados este lunes por Unespa, la patronal del seguro, el coste medio por incidente al día fue de 783 euros siendo, por ramos, el sector de la vivienda el más afectado, concentrando dos terceras partes de los siniestros ligados al clima, con 407.885 incidentes; seguidas de las comunidades de propietarios, con más de 123.000 siniestros; y automóviles, con 43.265.

Los hogares también concentraron la mayor parte de los pagos, con 213 millones de euros, el 43,3 % del total; seguidos de las industrias, con 114 millones; y los automóviles, con 77 millones.

En el caso de la industria, el coste medio ascendió a 3.532 euros por siniestro, frente a los 523 euros de media en hogares; y por fenómenos meteorológicos, el granizo fue el que más daños ocasionó, con un coste medio de 1.814 euros; seguidos de los daños por viento, con una media, según Unespa, de 739 euros.

En términos absolutos, la lluvia aglutinó más del 58 % del total de siniestros y más del 36 % de los pagos totales, 178 millones de euros; mientras que los daños por granizo, acumularon un 17,7 % de los siniestros y un 41,1 % de los pagos, con 202 millones de euros; el viento acaparó algo menos de una cuarta parte de los siniestros y los pagos, con 111 millones de euros; mientras que el impacto de la nieve fue muy residual en 2025, según Unespa.

En el caso del seguro multirriesgo industrial, los casos extremos alcanzaron 153.913 euros, mientras que en otros multirriesgos los costes más elevados llegaron a 113.003 euros; mientras que en comercio, estos siniestros ascendieron a 28.950 euros; en el hogar a 13.457 euros y en automóviles a 13.012 euros.

En su análisis, Unespa destaca tres días en 2025 especialmente gravosos para los seguros, el 11 de junio, con 54,2 millones de euros en pagos, en su mayor parte correspondientes a tormentas de granizo; el 12 de julio, con 35,2 millones; y el 13 de septiembre, con 15,2 millones.

Por provincias, Madrid registró los mayores pagos abonados por el seguro, con 79,2 millones; seguida de Barcelona, con 40,5 millones; y Valencia, con 33,3 millones; mientras que los costes medios más elevados se localizaron en provincias como Palencia, con 2.151 euros por siniestro; y Huesca, con 2.024 euros.

Madrid también lideró el mayor número de siniestros causados por inclemencias meteorológicas en 2025, con más de 109.500.

Por municipios, destacan en cuanto al importe de los pagos Madrid, así como Burriana y Nules, ambos en Castellón; mientras que la ciudad de Valencia ocupó el segundo lugar por número de siniestros, solo por detrás de Madrid.

Unespa ha destacado que en este estudio sólo se han contemplado los siniestros climáticos que corresponden ser indemnizados por las aseguradoras privadas, dejando al margen los que abona el Consorcio de Compensación de seguros (CCS), que actúa cuando se producen "fenómenos extraordinarios" como inundaciones, embates del mar, tempestades ciclónicas atípicas, seísmos o erupciones volcánicas. EFE