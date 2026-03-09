La voracidad de Gonzalo Pérez (Ademar) apunta a superar su barrera goleadora en Asobal

Fernando Pérez Soto

León, 9 mar (EFE).- La voracidad goleadora en liga del extremo derecho del Ademar León Gonzalo Pérez Arce (160 dianas) no parece tener límite, ha puesto tierra de por medio con sus perseguidores y todo apunta a que cuando faltan diez partidos para el final de la competición superará los 213 tantos anotados en la campaña 2020/2021.

El jugador leonés, que retornó esta temporada al equipo de su tierra tras sus experiencias en Polonia y Alemania, parece empeñado en pulverizar su propio registro realizador que, hasta ahora, lo tiene en 213 dianas en la campaña 2020-21 en la que fue el segundo máximo artillero del campeonato.

Un año después repitió posición pero con menos goles, aunque en cuatro partidos menos, para dejar la cifra redonda en 200 que ahora, a falta de diez partidos, tiene la ocasión de pulverizar.

El menor de la saga Pérez Arce -su hermano Rodrigo es el capitán- ya ha anotado 160 goles en los 20 partidos que ha disputado, a un promedio de 8 por encuentro y casi medio centenar más que su inmediato perseguidor, el lateral internacional del Fraikin Granollers, Marcos Fis, que ha sumado 112.

Si el extremo zurdo empezó ya la temporada con su primera exhibición en Cangas, anotando 9 de sus 10 lanzamientos, continuó el gran arranque con 11 dianas frente al Fraikin Granollers con tan solo dos errores, para poco después hacer pleno ante Caserío Ciudad Real, 12 de 12.

Hasta en siete ocasiones ha logrado diez o más goles, con un tope de 12, quedándose más romo a la hora de anotar ante el lider, FC Barcelona y Recoletas Atlético Valladolid, a los que solo batió en cuatro ocasiones, cinco ante el REBI Cuenca al que visita Ademar el próximo viernes y ante EON Alicante.

La segunda vuelta, tras el parón competitivo por los compromisos de selecciones han mostrado una versión aún más acertada y, sobre todo, determinante para su equipo, de Gonzalo Pérez que tras conseguir seis dianas ante Cangas, posteriormente anotó nuevo frente al Irudek Bidasoa Irún, once en Ciudad Real y la decena ante Puente Genil.

El club leonés le ofreció el pasado noviembre una oferta de renovación que el extremo consideró insuficiente, luego retocada y parece que ambas partes están próximas a alcanzar un acuerdo para las dos próximas temporadas. EFE

fps/rjh/og