Espana agencias

La voracidad de Gonzalo Pérez (Ademar) apunta a superar su barrera goleadora en Asobal

Guardar

Fernando Pérez Soto

León, 9 mar (EFE).- La voracidad goleadora en liga del extremo derecho del Ademar León Gonzalo Pérez Arce (160 dianas) no parece tener límite, ha puesto tierra de por medio con sus perseguidores y todo apunta a que cuando faltan diez partidos para el final de la competición superará los 213 tantos anotados en la campaña 2020/2021.

El jugador leonés, que retornó esta temporada al equipo de su tierra tras sus experiencias en Polonia y Alemania, parece empeñado en pulverizar su propio registro realizador que, hasta ahora, lo tiene en 213 dianas en la campaña 2020-21 en la que fue el segundo máximo artillero del campeonato.

Un año después repitió posición pero con menos goles, aunque en cuatro partidos menos, para dejar la cifra redonda en 200 que ahora, a falta de diez partidos, tiene la ocasión de pulverizar.

El menor de la saga Pérez Arce -su hermano Rodrigo es el capitán- ya ha anotado 160 goles en los 20 partidos que ha disputado, a un promedio de 8 por encuentro y casi medio centenar más que su inmediato perseguidor, el lateral internacional del Fraikin Granollers, Marcos Fis, que ha sumado 112.

Si el extremo zurdo empezó ya la temporada con su primera exhibición en Cangas, anotando 9 de sus 10 lanzamientos, continuó el gran arranque con 11 dianas frente al Fraikin Granollers con tan solo dos errores, para poco después hacer pleno ante Caserío Ciudad Real, 12 de 12.

Hasta en siete ocasiones ha logrado diez o más goles, con un tope de 12, quedándose más romo a la hora de anotar ante el lider, FC Barcelona y Recoletas Atlético Valladolid, a los que solo batió en cuatro ocasiones, cinco ante el REBI Cuenca al que visita Ademar el próximo viernes y ante EON Alicante.

La segunda vuelta, tras el parón competitivo por los compromisos de selecciones han mostrado una versión aún más acertada y, sobre todo, determinante para su equipo, de Gonzalo Pérez que tras conseguir seis dianas ante Cangas, posteriormente anotó nuevo frente al Irudek Bidasoa Irún, once en Ciudad Real y la decena ante Puente Genil.

El club leonés le ofreció el pasado noviembre una oferta de renovación que el extremo consideró insuficiente, luego retocada y parece que ambas partes están próximas a alcanzar un acuerdo para las dos próximas temporadas. EFE

fps/rjh/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere el acusado de espiar a Assange durante su asilo en Londres

Infobae

El Gobierno destaca su experiencia en desplegar el escudo social ante una guerra

Infobae

Koldo pide su libertad antes del juicio por las mascarillas y que declare después de Aldama

Koldo pide su libertad antes

EH Bildu impide la unanimidad sobre víctimas del terrorismo en el Parlamento navarro

Infobae

Cierran el puerto de Melilla por una fuga de gas en la descarga de butano desde un buque

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de violencia sobre

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”