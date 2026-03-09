Espana agencias

La víctima de agresión homófoba: "Me gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda'"

Guardar

Bilbao, 9 mar (EFE).- Ekain, el joven víctima de una agresión homófoba en el verano de 2021 en Basauri (Bizkaia), ha explicado que recibió golpes de más de once personas que le gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda' hasta que quedó inconsciente.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia juzga desde este lunes a once personas acusadas de haber cometido una agresión homófoba a un joven en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri (Bizkaia), a quien dejaron inconsciente tras propinarle una brutal paliza por su orientación sexual.

El joven ha contado que estaba con sus amigos en un parque cuando se le acercó un joven de otro grupo y le pidió que se fuera. "Das asco y nos vas a contagiar", le dijo, a lo que Ekain le respondió que no iba a irse y que si le molestaba su presencia, "que se fuera él", tras lo que recibió un primer golpe por la espalda y, a continuación, sufrió patadas y puñetazos.

La víctima ha contado que, además de las lesiones físicas, sufre todavía lesiones psíquicas y recibe tratamiento psiquiátrico.

La Fiscalía ha pedido para diez de los encausados, que tenían entre 18 y 27 años, una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones agravadas por motivo de odio, y 18 meses para el otro acusado. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez expresa al presidente de Emiratos Árabes Unidos su condena por los ataques de Irán

Infobae

Las víctimas de la dana piden obviar el aforamiento de Mazón e investigarlo en Catarroja

Infobae

Abierta la vía para que ONG y sindicatos puedan asistir a migrantes en su regularización

Infobae

El CAR de León roza la paridad entre deportistas y refuerza el impulso al deporte femenino

Infobae

Podemos pide que el Congreso vote cualquier participación del Ejército en Oriente Medio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de violencia sobre

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”