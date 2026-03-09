La OCU pide al Gobierno rebajar IVA y otros impuestos por subida de carburantes y la luz

Madrid, 9 mar (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido este lunes al Gobierno una rebaja urgente del IVA sobre los carburantes o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos ante el "inusitado" aumento del precio de los carburantes.

El colectivo ha explicado en un comunicado que estos dos impuestos representan el 50 % del precio final de los carburantes, que, en sus cifras, se han encarecido un 8,4 % en el caso de la gasolina y un 16,6 % en el diésel en apenas una semana y a raíz del incremento de tensiones en Oriente Medio.

La OCU ha advertido de que las facturas del gas y la eléctrica también podrían subir, en ambos casos alrededor de un 30 %, una situación que también "justificaría" una rebaja del IVA o del impuesto de la electricidad.

La crisis "no puede convertirse en una fuente adicional de recaudación fiscal a costa de los consumidores", ha recalcado la organización.

La asociación ha destacado que las gasolineras low-cost y las de los supermercados han sido las que más han subido el precio de sus carburantes, aunque los surtidores de estas compañías siguen siendo las opciones más baratas para los consumidores.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha recalcado la subida del diésel, "impulsada por el hecho de que nuestro país no refina el suficiente y tiene que importarlo", aunque "este incremento del precio no debería haberse trasladado tan rápido en los surtidores españoles".

"Las estaciones de servicio están vendiendo combustible refinado con petróleo adquirido a precios muy inferiores a los actuales", insiste el colectivo, que denuncia la "injustificable reacción" y pide al Gobierno reforzar la vigilancia sobre el mercado y garantizar que no se producen incrementos injustificados.

Este mismo lunes, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, Fenadismer, ha exigido al Gobierno un control "inmediato" de las petroleras, porque entienden que están repercutiendo las subidas en los mercados mayoristas a los clientes cuando tienen todavía reservas que no están afectadas por ese incremento. EFE