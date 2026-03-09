Espana agencias

La fase final se disputará en Lausana

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- El Estadio de la Tuilière en Lausana (Suiza) acogerá la fase final de la Liga de Campeones Juvenil que se disputará los días 17 y 20 de abril próximo debido a las obras de renovación del estadio Colovray de Nyon, su sede habitual, según informó la UEFA este lunes.

El estadio del equipo Laussane-Sport, con capacidad para unos 11.000 espectadores, acogerá las semifinales el viernes 17 de abril y la final, el 20 de abril.

El martes 17 de marzo se disputarán los dos primeros partidos de los cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el Brujas, y el Villarreal contra El París-Saint-Germain.

El miércoles 18 de marzo están programados los encuentros Real Madrid-Sporting e Inter de Milán-Benfica. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El presidente del CES pide "más compromiso" a las empresas en la formación de inmigrantes

Infobae

La OCU pide al Gobierno rebajar IVA y otros impuestos por subida de carburantes y la luz

Infobae

Ibon Navarro: "Es una victoria de mucho mérito"

Infobae

Abascal reivindica a Isabel la Católica, "la mujer más grande", frente a "los modelos" que se ven "en tertulias"

Santiago Abascal, líder de Vox, exalta la figura histórica de la reina castellana como inspiración femenina y contrasta su legado con los referentes que, asegura, predominan actualmente en debates televisivos y radiofónicos durante la jornada del 8 de marzo

Abascal reivindica a Isabel la

La exconsellera Salomé Pradas y su número dos piden al TSJCV que asuma la causa de la dana y la archive

La exconsellera Salomé Pradas y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa se rearma ante las

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

ECONOMÍA

La guerra de Irán golpea

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

DEPORTES

La pandemia se extiende en

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”