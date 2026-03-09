La fase final se disputará en Lausana

Madrid, 9 mar (EFE).- El Estadio de la Tuilière en Lausana (Suiza) acogerá la fase final de la Liga de Campeones Juvenil que se disputará los días 17 y 20 de abril próximo debido a las obras de renovación del estadio Colovray de Nyon, su sede habitual, según informó la UEFA este lunes.

El estadio del equipo Laussane-Sport, con capacidad para unos 11.000 espectadores, acogerá las semifinales el viernes 17 de abril y la final, el 20 de abril.

El martes 17 de marzo se disputarán los dos primeros partidos de los cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el Brujas, y el Villarreal contra El París-Saint-Germain.

El miércoles 18 de marzo están programados los encuentros Real Madrid-Sporting e Inter de Milán-Benfica. EFE