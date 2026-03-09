La exconsellera Pradas pide al Tribunal Superior valenciano sobreseer la causa de la dana

València, 9 mar (EFE).- La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la dana que se investiga en el juzgado de Catarroja y en la que ella figura como imputada.

Añade que, si en todo caso el tribunal estima que hay indicios para investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, sea el TSJCV el que asuma "sin más dilación toda la causa".

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, esta defensa se posiciona respecto a la posibilidad de abrir una investigación penal al expresident Mazón que planteó la jueza instructora al alto tribunal valenciano.

El letrado de Pradas sostiene que los hechos investigados no son de naturaleza penal sino administrativa, de modo que "debe acordarse la clausura del presente procedimiento lo antes posible y dirigir el tiro al ámbito donde procede: el contencioso-administrativo".

Asimismo, subraya que "no es suficiente ocupar un puesto de responsabilidad máxima" para atribuir a alguien la responsabilidad por omisión, sino que es preciso que tenga "la posición de garantía prevista por una norma y que lo que la norma prevea que debe hacer sea una acción que evite el daño que se ha producido". EFE