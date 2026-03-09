Espana agencias

La declaración de investigados por la desaparición de Francisca Cadenas sigue este martes

Guardar

Mérida, 9 mar (EFE).- La declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de dos hermanos y vecinos de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, continuará este martes por la tarde en el acuartelamiento de Zafra, tras suspenderse esta noche tras más de seis horas.

Así lo ha explicado a EFE José Duarte, abogado de los dos hermanos, que desde primeras horas de la tarde han declarado en calidad de investigados en relación a la desaparición de Francisca Cadenas, de cuyo paradero no se sabe nada desde la noche del 9 de mayo de 2017, cuando salió de su casa a despedir a unos amigos de cuya hija había cuidado.

Según ha relatado Duarte, esta tarde solo ha respondido a las preguntas de los agentes uno de los dos hermanos, por lo que se reanudará mañana por la tarde, ante la imposibilidad de los abogados por la mañana, ya que tienen previsto otro juicio.

El abogado ha explicado que los hermanos iban a declarar, en principio en calidad de testigos, pero esta tarde se les ha citado como investigados, aunque desconoce los motivos de este cambio, al estar la causa secreta.

No obstante, sí ha insistido en que los dos hermanos no están detenidos y prueba de ello es que esta noche han vuelto a su casa y mañana regresarán a Zafra.

José Duarte ha señalado que sus defendidos han mostrado en todo momento colaboración y ha recordado que muy poco después de la desaparición de Francisca Cadenas "abrieron las puertas de su casa voluntariamente", que fue registrada "de arriba a abajo".

"Han colaborado siempre, hoy han venido a seguir colaborado y lo harán las veces que haga falta", ha remarcado Duarte, que ha añadido que "la UCO debería emplear este tiempo en poner el foco en otra dirección".

Esta declaración se suma a los movimientos que se han llevado a cabo en los últimos días en Hornachos, con reconstrucción de las últimas horas en las que se vio a Francisca Cadenas.

Francisca Cadenas tenía 59 años cuando salió a despedir a unos amigos a escasos metros de su vivienda y nunca más se supo de ella. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

93-90. El Baskonia de Omoruyi despierta a tiempo para resolver el dominio de Lleida

Infobae

Corberán repite once con Sadiq como referencia; Quique elige a Toni Martínez y Boyé

Infobae

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

Infobae

El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox

Carlo Giacomo Angrisano, dirigente juvenil, anunció su renuncia al Partido Popular a través de un comunicado en el que argumenta que la formación ya no representa sus ideales y insta públicamente a respaldar una alternativa conservadora

El número dos de Nuevas

Mbappé inicia la cuenta atrás

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

Ibai Llanos anuncia los participantes

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”

A qué hora y dónde ver el partido en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta