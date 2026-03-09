La declaración de investigados por la desaparición de Francisca Cadenas sigue este martes

Mérida, 9 mar (EFE).- La declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de dos hermanos y vecinos de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, continuará este martes por la tarde en el acuartelamiento de Zafra, tras suspenderse esta noche tras más de seis horas.

Así lo ha explicado a EFE José Duarte, abogado de los dos hermanos, que desde primeras horas de la tarde han declarado en calidad de investigados en relación a la desaparición de Francisca Cadenas, de cuyo paradero no se sabe nada desde la noche del 9 de mayo de 2017, cuando salió de su casa a despedir a unos amigos de cuya hija había cuidado.

Según ha relatado Duarte, esta tarde solo ha respondido a las preguntas de los agentes uno de los dos hermanos, por lo que se reanudará mañana por la tarde, ante la imposibilidad de los abogados por la mañana, ya que tienen previsto otro juicio.

El abogado ha explicado que los hermanos iban a declarar, en principio en calidad de testigos, pero esta tarde se les ha citado como investigados, aunque desconoce los motivos de este cambio, al estar la causa secreta.

No obstante, sí ha insistido en que los dos hermanos no están detenidos y prueba de ello es que esta noche han vuelto a su casa y mañana regresarán a Zafra.

José Duarte ha señalado que sus defendidos han mostrado en todo momento colaboración y ha recordado que muy poco después de la desaparición de Francisca Cadenas "abrieron las puertas de su casa voluntariamente", que fue registrada "de arriba a abajo".

"Han colaborado siempre, hoy han venido a seguir colaborado y lo harán las veces que haga falta", ha remarcado Duarte, que ha añadido que "la UCO debería emplear este tiempo en poner el foco en otra dirección".

Esta declaración se suma a los movimientos que se han llevado a cabo en los últimos días en Hornachos, con reconstrucción de las últimas horas en las que se vio a Francisca Cadenas.

Francisca Cadenas tenía 59 años cuando salió a despedir a unos amigos a escasos metros de su vivienda y nunca más se supo de ella. EFE