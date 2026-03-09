La Casa Real felicita a Audrey Pascual por su oro paralímpico

Cortina d'Ampezzo (Italia), 9 mar (EFE).- La Casa Real felicitó este lunes a la esquiadora Audrey Pascual por su medalla de oro en el supergigante de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.

"España vuelve a lo más alto doce años después en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Gracias por este debut inolvidable, campeona", publicó la Casa Real en redes sociales.

Dos días después de subirse al podio para recoger una plata en descenso, Audrey Pascual, de 21 años, sumó su segunda medalla en estos Juegos. Lo hizo tras ser la mejor en supergigante en el imponente escenario de la pista de Cortina d'Ampezzo en los Dolomitas italianos. EFE