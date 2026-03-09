Junts presenta un plan fiscal que incluye subir pensiones y salario mínimo por autonomías

Madrid, 9 mar (EFE).- Junts ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con más de una veintena de rebajas fiscales para la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios que incluye ajustar el salario mínimo interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones por comunidades autónomas.

Su propuesta pasa también por reducir los impuestos a la energía, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y que el Estado se haga cargo del pago del alquiler de las familias vulnerables desahuciadas.

Estas son algunas de las medidas que plantea:

-Fijar el tipo reducido del 5 % del IVA en la factura eléctrica y también en el suministro de gas natural, así como en las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de combustibles destinados a calefacción doméstica, con especial atención a la biomasa (pellets y briquetas) y la madera para leña.

-Suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y modificar el IRPF para ajustarlo a la inflación, deflactando los tres primeros tramos estatales del IRPF, y aumentar su mínimo exento.

-Cesión inmediata a Cataluña de los suelos y viviendas de la Sareb (banco malo) y dotación de una partida presupuestaria suficiente para que el Estado se haga cargo del alquiler de personas vulnerables afectadas por procedimientos de desahucio.

-Eliminar el IVA de la compra de la vivienda habitual de los menores de 35 años.

-Aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año y aprobar una ley por la reforma integral del trabajo autónomo que atienda las peticiones de las asociaciones.

-Modificar la Ley 27/2014 para permitir que las pymes deduzcan de la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades las cantidades pagadas por el impuesto sobre actividades económicas.

-Culminar el traspaso del ingreso mínimo vital a la Generalitat de Cataluña y corregir el impacto de la normativa fiscal y de los copagos estatales sobre la renta disponible de las personas pensionistas y de las clases medias y trabajadoras, para asegurar que se contempla el coste real de la vida por cada comunidad autónoma y evitar así la pérdida efectiva de poder adquisitivo.

-Asegurar una aportación estatal al sistema de dependencia en Cataluña superior al 50 % del coste real del sistema, con actualización del nivel mínimo de financiación y publicación anual, desagregada por comunidades autónomas, de la aportación efectivamente ejecutada.

-Realizar una revalorización de las pensiones de acuerdo con el coste real de la vida en cada nación del estado o comunidad autónoma, garantizando que los pensionistas mantengan un poder adquisitivo equivalente y una calidad de vida digna, independientemente de su sitio de residencia.

-Ajustar el SMI al coste real de la vida en cada nación o comunidad autónoma, permitiendo que su cuantía sea superior en aquellos lugares donde los precios de bienes y servicios esenciales sean más elevados, con el objetivo de asegurar que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas con el salario mínimo.

-Establecer un mecanismo de actualización periódica que refleje las variaciones en el coste de la vida en cada territorio, de forma que tanto el SMI como las pensiones se ajusten dinámicamente a la evolución de los precios en cada nación o comunidad autónoma.

-Aplicar el tipo del 10 % sobre el IVA en las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de los titulares de contratos de suministro de electricidad para regadío y actividades económicas relacionadas sujetos a estacionalidad, sin límite de potencia contratada, con independencia del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación.

-Incrementar a 120 euros por cada 1.000 litros la devolución parcial de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos.

-Incluir el gasóleo destinado a usos agrícolas (gasóleo B) entre los bienes sujetos al tipo superreducido del 4 % de IVA.EFE