Junts acusa Sánchez de usar la guerra en Oriente Medio "con fines electoralistas"

Barcelona, 9 mar (EFE).- El portavoz de Junts, Josep Rius, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar la guerra en Oriente Medio "con fines electoralistas y partidistas" y ha dicho que su posicionamiento evidencia "una falta preocupante de responsabilidad institucional".

"El presidente del Gobierno ha optado por envolverse en dos banderas, con una posición claramente electoralista: la del 'no a la guerra' y la española", ha asegurado Rius en una rueda de prensa en la sede de JxCat.

A criterio de Rius, lo que le preocupa a Sánchez "no es la guerra", sino "ganar las elecciones en España", a la par que ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de usar la guerra "como argumento para pedir apoyo" a los presupuestos para 2026.

En este sentido, ha asegurado que no se puede descartar un escenario en el que se hagan coincidir las elecciones generales y unas elecciones al Parlament: "No es un buen escenario, pero no se puede descartar porque (el PSC) ha puesto la Generalitat al servicio de Pedro Sánchez", ha apuntado.

Para el también vicepresidente de Junts, esta eventual coincidencia electoral sería "una manera de españolizar" las elecciones al Parlament.

"Pero Sánchez y Salvador Illa son en estos momentos dos políticos desesperados que pueden hacer cualquier cosa", ha opinado Rius. EFE

(vídeo) (audio)