Juan Carlos I no viajará a España para la primera regata del año en Sanxenxo (Pontevedra)

Vigo, 9 mar (EFE).- El rey Juan Carlos no participará el próximo fin de semana en la primera regata de la clase 6M que organiza este año el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), confirmaron a EFE fuentes próximas al exjefe del Estado.

Aunque su idea era reencontrarse con sus compañeros de la vela en el Trofeo Xacobeo, la competición se disputará sin él el sábado y el domingo en la turística localidad pontevedresa.

La presencia del padre de Felipe VI en esa regata dependía de que pudiera volar desde Abu Dabi en pleno conflicto en Oriente Medio tras la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En Sanxenxo iba a alojarse una vez más en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico, que organiza, ya con Juan Carlos I descartado, la competición programada para el fin de semana.

El viaje cancelado a España iba a ser el primero después de la desclasificación oficial de documentos relativos a la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, según los cuales, como jefe de Estado y máxima autoridad de las fuerzas armadas, ordenó a las autoridades civiles y militares adoptar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.

La desclasificación de esos papeles ha reabierto el debate político sobre su posible regreso a España después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya defendido que la publicación de los documentos “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado” y haya expresado su deseo de que el rey emérito regrese al país.

El Gobierno ha insistido en que la decisión compete exclusivamente a Juan Carlos I y a la casa real y ha subrayado que nunca se le ha impedido la entrada en España.

Desde Zarzuela se ha reiterado que se trata de una determinación personal del emérito y se ha añadido que, en caso de optar por instalarse de nuevo en el país, debería recuperar la residencia fiscal en España para salvaguardar la imagen institucional de la Corona. EFE