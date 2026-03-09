Espana agencias

Jaime Chávarri, Biznaga en Málaga por 'El Desencanto', una película sobre "gente herida"

Málaga, 9 mar (EFE).- Jaime Chávarri ha recibido este lunes una Biznaga honorífica en el Festival de Málaga por 'El Desencanto', una película "de gente hablando de sus heridas" y que refleja la incapacidad de los hombres de entonces de "gestionar su dulzura", ha dicho el director de cine sobre este documental sobre la familia Panero estrenado en 1976.

Película de Oro de esta cita cinematográfica -un reconocimiento que se hará extensivo en el Festival de San Sebastián- 'El Desencanto' prácticamente inventó el género del documental en España con la historia en blanco y negro de Felicidad Blanc y sus hijos Leopoldo, Michi y Juan Luis, que cuentan cómo vivieron la muerte de su esposo y padre, el poeta Leopoldo Panero.

"El momento culminante es cuando los actores deciden dinamitar la película desde dentro", ha relatado Chávarri (Madrid, 1943) en un acto en el que el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, le ha entregado el premio honorífico.

Además, el también director de 'Las bicicletas son para el verano' ha reflexionado sobre el motivo por el que Felicidad Blanc recibió las críticas "más crueles y feroces" que recuerda para un personaje de película.

"Lo que irritó mucho era que contaba la huida de un poeta, de una persona que se supone que vivía de la sensibilidad, pero era un hombre que se escaqueaba", ha resumido Chávarri, que ha reflexionado sobre el hecho de que entonces la dulzura se admiraba en las mujeres, pero no se toleraba en los hombres porque no se consideraba masculina.

Solo eso explica la agresividad contra Felicidad Blanc, que sí fue entendida por las mujeres de su generación, ha recordado el director, que ha entresacado esta nueva visión de su propia obra tras leer el libro 'El desencanto, 50 años', escrito por Felipe Cabrerizo, Carlos Heredero, presentes en el acto, y Santiago Aguilar.

Chávarri ha remarcado además que si decidió hacer la película fue por la propia Blanc. En un principio él pretendía entrar a grabar en un "manicomio franquista", pero al serle denegado el permiso, el productor Elías Querejeta le habló de los Panero, ha recordado con ironía.

"Conocía a Michi de copas, era amigo de amigos y me daba mucha pereza. Entonces Elías me dijo: 'Vete a conocer a Felicidad', que estaba de recepcionista en un ministerio. Ahí ya quedé totalmente prendado", ha relatado el cineasta y guionista.

Esta película iba a ser proyectada en el Festival de San Sebastián de 1976, pero fue retirada. El actual director, José Luis Rebordinos, también en el acto, ha recordado que en un contexto de "represión brutal" en el País Vasco de aquella época, los propios productores decidieron cancelar la proyección, un acontecimiento que con "justicia poética" sí se producirá este año.

Esto es así porque desde la pasada edición, con 'Furtivos', los festivales de Málaga y San Sebastián comparten la proyección de una joya clásica del cine español, para darle mayor fuerza. En el caso de 'El Desencanto', que se verá en ambos festivales con una versión restaurada por Enrique Cerezo, productor y presidente de EGEDA, que también ha acudido al homenaje de este lunes en Málaga.

En el acto, seguido por una proyección de 'El Desencanto', han participado asimismo Ana Rujas y Lucía Zamora, actrices y cineastas; Marta Medina, escritora y cineasta; Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española; y Virginia Yagüe, presidenta de DAMA. EFE

