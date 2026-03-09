Israel acabó con el sueño de Nicaragua y República Dominicana noquea Países Bajos

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- La caminata de Nicaragua en la VI edición del Clásico Mundial de Béibol llegó este domingo a su fin al enlazar su tercera derrota en el Grupo D con una blanqueada por 5-0 ante Israel horas después de que en el mismo IoanDepot Park Miami República Dominicana tumbara por nocáut de 1-12 a Países Bajos.

Nicaragua debió postergar el sueño de ganar por fin el primer juego en una edición del Clásico, aunque hoy Mark Vientos y Melvin Novoa mantuvieron la esperanza al convertirse en los únicos bateadores que inquietaron con hits.

Pero el lanzador de relevo Dilmer Mejía se deshizo ante la presión y la nueva caída quedó servida.

Israel era, precisamente el rival que más pinta tenía para convertirse en víctima de los bates dirigidos por Dusty Baker.

Pero en el imaginario quizá pesó la desventura vivida el sábado ante Países Bajos, al que derrotaban en la novena entrada por 3-1 hasta que un 'jonrón de oro' de tres carreras impulsado por Ozzie Albies cambió radicalmente la historia y el resultado del juego.

Después de tres salidas, Nicaragua acumula 6 carreras, pero ha permitido 21 castigos: 12 de República Dominicana, 4 de Países Bajos y ahora 5 de Israel.

Aunque resta un enfrentantamiento con Venezuela, ese lunes, las sumas y restas ya no alcanzan para la formación centroamericana.

La jornada del Grupo D comenzó con la exhibición de República Dominicana a expensas de Países Bajos, que nada pudo hacer para impedir el 1-12 en el LoanDepot Park.

Los dominicanos se fueron en ventaja 0-2 en la parte baja de la primera entrada tras anotaciones de Fernando Tatis Jr., tras batazo sencillo al jardín izquierdo de Vladimir Guerrero Jr., y de Ketel Marte, tras un error del neerlandés Xander Bogaerts.

El descuento parcial de los pupilos de Andruw Jones llegó en la parte alta de la segunda tras un jonrón de Didi Gregorius.

La baja de la tercera reportaría dos entradas más para los de Pujols. El 1-3 y el 1-4 se reportaron en el tablero gracias a un vuelacercas de Guerrero Jr. que remolcó a Marte.

La real pesadilla para los Orange llegó en el quinto inning con un rally de seis carreras.

Un jonrón de Junior Caminero llevó a la registradora a Juan Soto y a Manny Machado. Austin Wells anotó con un vuelacercas suyo que también puso a cobrar a Julio Rodríguez. El rally de esa entrada fue completado por Erik González, que aprovechó un elevado de sacrificio de Ketel Marte.

El nocaut (una diferencia superior a 10 carreras luego del séptimo episodio) se dio por un jonrón de dos carreras bateado por Guerrero Jr. que también habilitó a Marte. EFE