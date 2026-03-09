Ingresa en prisión la mujer que apuñaló mortalmente a su pareja en Montemayor (Córdoba)

Córdoba, 9 mar (EFE).- La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla (Córdoba) plaza número 2, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida el pasado sábado por apuñalar mortalmente a su pareja en Montemayor (Córdoba).

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente se le investiga por un presunto delito de homicidio y, durante su comparecencia en sede judicial, la detenida ha prestado declaración.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado cuando la detenida apuñaló presuntamente en su vivienda al hombre con el que mantenía una relación sentimental y con el que tenía dos hijos menores de edad.

Cuando llegaron a la vivienda, efectivos del 061 encontraron al hombre fallecido y la Guardia Civil detuvo a la pareja sentimental de la víctima.

La mujer, según dijeron a EFE fuentes de la investigación, estaba en el sistema VioGen para víctimas de violencia machista, en un nivel de riesgo medio que conlleva medidas de protección y seguimiento por parte de la Policía Local del municipio.

Las mismas fuentes han señalado que esto no implica que fuera agredida por la víctima. EFE