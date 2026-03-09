Hoy será noticia. Martes, 10 de marzo

IRÁN GUERRA

El Gobierno trabaja en implementar medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán

Madrid (EFE).- El Gobierno trabaja en un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán promovida por Estados Unidos e Israel aunque, pese a la presión de Sumar para que sean inmediatas, no se espera una rápida resolución en el Consejo de Ministros de este martes, mientras que el PP sigue exigiendo que cualquier decisión de España respecto a la guerra pase por el Congreso.

La incertidumbre internacional ha disparado los precios del petroleo y aumenta la preocupación también en España por los efectos que pueda tener en el abastecimiento de suministros y en los precios de la luz, el gas y los combustibles.

LEY MULTIRREINCIDENCIA

El Senado debate la ley contra la multirreincidencia con enmiendas para endurecerla

Madrid (EFE).- El Senado debate este martes la ley de Junts para combatir la multirreincidencia y varios grupos -entre ellos el PP, con mayoría en la Cámara- han presentado enmiendas que buscan endurecer una norma cuya tramitación ha enfrentado al PSOE con sus socios de gobierno.

El pasado 12 de febrero, el pleno del Congreso dio luz verde a la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu y la abstención de ERC.

ELECTRICIDAD PRECIOS

El precio medio de la luz sube este martes a 136,86 euros/MWh, su nivel más alto en un año

Madrid (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, subirá este martes un 15 por ciento respecto a los niveles con los que ha comenzado la semana, en la que será su tercera sesión consecutiva al alza.

De acuerdo con el histórico elaborado por EFE a partir de los datos del operador del mercado ibérico OMIE, los 136,86 euros a los que se pagará el megavatio hora (MWh) hoy suponen, además, el precio medio más alto en un año, en concreto, desde los 138,17 euros/MWh que el 'pool' registró el lunes 17 de febrero de 2025.

JUICIO MENORES

Juzgan al matrimonio que encerró a sus hijos durante cuatro años en una vivienda de Oviedo

Oviedo (EFE).- La Audiencia de Oviedo juzga a partir de este martes al matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en su vivienda familiar en las afueras de la capital asturiana.

El tribunal acordó que el juicio se celebre a puerta cerrada "dada la gravedad de los hechos enjuiciados" y los perjuicios "del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad".

SOCIEDAD EDADISMO

Presentación del informe 'Medición del edadismo en España: resultados de la Escala del Edadismo de la OMS'

Madrid (EFE).- HelpAge International España presenta este martes el informe 'Medición del edadismo en España: resultados de la Escala del Edadismo de la OMS', realizado junto a la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Edimburgo.

El informe mide estereotipos, prejuicios y discriminación por edad para intentar reflejar la imagen de la sociedad española sobre la vejez.

EL TIEMPO

Inestabilidad generalizada con precipitaciones localmente fuertes en el sureste

Madrid (EFE).- Este martes se mantendrá la inestabilidad en todo el territorio peninsular y Baleares, con precipitaciones generalizadas en el cuadrante sureste que afectarán especialmente a la Comunidad Valenciana, además de a las regiones del centro-este, Estrecho y Alborán.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes la inestabilidad se mantendrá en toda la Península y Baleares, con predominio de cielos cubiertos tendiendo a abrirse claros en la mitad norte y suroeste peninsular.

FESTIVAL MÁLAGA

Presentación sobre el documental sobre el actor Eduardo Casanova

Málaga (EFE).- El documental sobre el actor y director Eduardo y el VIH, producido por Jordi Évole, se presenta este martes en el Festival de Cine de Málaga.

Una nueva jornada del festival en la que se exponen tres nuevas películas a concurso y se premia a la directora Manuela Ocón.

FESTIVAL AMERICANA

Los Ross Brothers participan en la presentación del festival de cien independiente estadounidense en Barcelona

Barcelona (EFE).- Los cineastas Bill Ross IV y Turner Ross, conocidos como Ross Brothers, participan este martes en la presentación del festival Americana de cine independiente estadounidense.

Festival, que inaugura la cinta protagonizada por Willem Dafoe y producida por Martin Scorsese 'Late fame'.

EFE

plv