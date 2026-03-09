Granollers y Zeballos eliminan a Sinner y Opelka en dobles

Chicago (EE.UU.), 9 mar (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Ceballos eliminaron este lunes al italiano Jannik Sinner y al estadounidense Reilly Opelka de la competición de dobles en el torneo de Indian Wells.

Granollers y Zeballos, números uno del mundo, vencieron por un doble 6-4 a Sinner y Opelka, dos jugadores con mucha menos experiencia en esta especialidad.

Sinner es uno de los grandes del circuito ATP que se inscribieron en el dobles de Indian Wells este año, al igual que el serbio Novak Djokovic, que lo hace con una carta de invitación.

Granollers, de 39 años, ha ganado 32 títulos en dobles en su carrera. EFE