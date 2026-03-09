Espana agencias

Granollers y Zeballos eliminan a Sinner y Opelka en dobles

Guardar

Chicago (EE.UU.), 9 mar (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Ceballos eliminaron este lunes al italiano Jannik Sinner y al estadounidense Reilly Opelka de la competición de dobles en el torneo de Indian Wells.

Granollers y Zeballos, números uno del mundo, vencieron por un doble 6-4 a Sinner y Opelka, dos jugadores con mucha menos experiencia en esta especialidad.

Sinner es uno de los grandes del circuito ATP que se inscribieron en el dobles de Indian Wells este año, al igual que el serbio Novak Djokovic, que lo hace con una carta de invitación.

Granollers, de 39 años, ha ganado 32 títulos en dobles en su carrera. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

David Mella sufre un edema óseo en la rodilla izquierda

Infobae

3-0. Un Almería sin brillo golea y entra en ascenso directo

Infobae

Arribas (Almería), con dos goles ante la Cultural, líder de nuevo con 17 goles

Infobae

El 'olímpico navarro' Perathoner consigue el oro paralímpico en snowboard

Infobae

El VRAC arrebata el liderato al Recoletas Burgos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La presentación de los combates

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”

A qué hora y dónde ver el partido en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”