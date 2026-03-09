Espana agencias

Gobierno insta a Hitachi a que recupere la inversión de 80 millones prevista en Córdoba

Guardar

Córdoba, 9 mar (EFE).- El Gobierno ha instado a la dirección de la empresa Hitachi Energy a que recupere la inversión de 80 millones que tenía prevista en su planta de Córdoba tras anunciar la pasada semana que la reduciría a 47,6 millones.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha reunido este lunes tanto con la dirección de la empresa como con los representantes de los trabajadores, ha señalado a los periodistas que ha animado a la empresa a que recupere la inversión inicial en una planta que cuenta con 440 trabajadores.

Montero ha trasladado la voluntad de trabajar para que haya acuerdo entre la dirección y la parte social de la empresa y ha recordado que Hitachi iba a tener una subvención, a través de incentivos que concede el Ministerio de Hacienda a través de los fondos regionales de alrededor de doce millones de euros.

Se trata de "una subvención que queda cuestionada porque el total de lo que la empresa va a destinar a esa actividad baja casi a la mitad de lo que en un primer momento se tenía previsto, con lo cual eso obliga a implorar diferentes situaciones", ha afirmado Montero.

La multinacional Hitachi Energy anunció la pasada semana que había llevado a cabo una revisión del Plan Industrial de la planta de Córdoba para adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta y reduce su inversión inicial prevista de 80 millones de euros a un total de 47,6 millones debido a un contexto industrial "exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos".

El conflicto laboral en Hitachi comenzó el pasado año con el bloqueo del convenio colectivo y una huelga que la plantilla ha mantenido desde noviembre hasta el pasado fin de semana que decidieron suspender las movilizaciones. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Jorge Drexler: "La inmigración es traumática incluso en casos privilegiados como el mío"

Infobae

Montero, sobre intento de hackeo electoral en 2023: "Hay que ser serios con estos casos; la democracia es sagrada"

María Jesús Montero rechaza especulaciones sobre un posible ataque cibernético en los comicios generales, subraya que el Ejecutivo desconoce detalles de una supuesta investigación y llama a evitar desinformación que siembre dudas sobre la legitimidad de los procesos democráticos

Montero, sobre intento de hackeo

El juez del caso Koldo unifica la causa de las mordidas de obra pública con 14 imputados

Infobae

Cerca de 450 efectivos para la seguridad del partido Atlético de Madrid-Tottenham

Infobae

El Unicaja apura en Francia sus opciones para seguir vivo en la BCL

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moncloa amplía cerca de un

Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”