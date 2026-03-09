Gobierno insta a Hitachi a que recupere la inversión de 80 millones prevista en Córdoba

Córdoba, 9 mar (EFE).- El Gobierno ha instado a la dirección de la empresa Hitachi Energy a que recupere la inversión de 80 millones que tenía prevista en su planta de Córdoba tras anunciar la pasada semana que la reduciría a 47,6 millones.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha reunido este lunes tanto con la dirección de la empresa como con los representantes de los trabajadores, ha señalado a los periodistas que ha animado a la empresa a que recupere la inversión inicial en una planta que cuenta con 440 trabajadores.

Montero ha trasladado la voluntad de trabajar para que haya acuerdo entre la dirección y la parte social de la empresa y ha recordado que Hitachi iba a tener una subvención, a través de incentivos que concede el Ministerio de Hacienda a través de los fondos regionales de alrededor de doce millones de euros.

Se trata de "una subvención que queda cuestionada porque el total de lo que la empresa va a destinar a esa actividad baja casi a la mitad de lo que en un primer momento se tenía previsto, con lo cual eso obliga a implorar diferentes situaciones", ha afirmado Montero.

La multinacional Hitachi Energy anunció la pasada semana que había llevado a cabo una revisión del Plan Industrial de la planta de Córdoba para adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta y reduce su inversión inicial prevista de 80 millones de euros a un total de 47,6 millones debido a un contexto industrial "exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos".

El conflicto laboral en Hitachi comenzó el pasado año con el bloqueo del convenio colectivo y una huelga que la plantilla ha mantenido desde noviembre hasta el pasado fin de semana que decidieron suspender las movilizaciones. EFE

(foto) (vídeo)