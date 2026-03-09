Finaliza sin éxito el cuarto día de búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias

Oviedo, 9 mar (EFE).- El operativo de búsqueda de la mujer de 56 años que el viernes se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, ha finalizado sin éxito, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

En el dispositivo, que se ha ampliado y se ha dividido en cinco sectores, cuatro de ellos en el río Nalón y el otro en el río Silvestre, donde se la vio por última vez, participan una treintena de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

Además del personal de tierra, hoy se han empleado drones y mañana está prevista la utilización de helicópteros si las condiciones meteorológicas lo permiten.

En la jornada de ayer, domingo, fueron localizadas dos prendas de vestir de la mujer en la zona en la que había sido vista por última vez, en el entorno de Piñera, si bien hoy no se han producido avances en las labores de rastreo.

La hija de la desaparecida dio aviso el viernes, sobre las 19:40 horas, a los equipos de emergencias de que su madre se había caído al río, momento en que se desplegó el dispositivo de búsqueda y se procedió al cierre de las compuertas de la central de Rioseco durante unas horas para reducir el caudal y facilitar las labores de búsqueda. EFE