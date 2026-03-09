Espana agencias

FIFPRO pide que se garantice seguridad de jugadoras que no cantaron el himno de Irán

Guardar

Bangkok, 9 mar (EFE).- Beau Busch, presidente del sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió, este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras de la selección de Irán que han participado en la Copa de Asia en Australia, después de que fueran llamadas traidoras en su país por no cantar el himno de la nación persa antes de un partido.

"La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras. Es sumamente preocupante. No es algo nuevo. Esto ha sucedido desde que la represión se intensificó en enero y febrero", declaró Busch este lunes en una rueda de prensa.

"Estamos muy preocupados por las jugadoras, pero nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar garantizar su seguridad", dijo el presidente de FIFPRO, recoge el canal público australiano ABC.

Esta inquietud se basa en la postura de las futbolistas de no cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en la competición en un partido contra el combinado de Corea del Sur, en el contexto de la guerra en Irán.

"Tras el partido, los medios estatales iraníes condenaron públicamente a las jugadoras con dureza, calificando su conducta de traición en tiempos de guerra y exigiendo que se les tratara como traidoras", asegura una petición dirigida al Gobierno australiano que insta a dar asilo a las deportistas.

La solicitud expresa la "preocupación por la seguridad y el bienestar" que podrían sufrir las deportistas en su regreso a la nación persa y supera ya las 68.500 firmas.

Las futbolistas, quienes en su segundo y tercer partido sí cantaron el himno nacional, concluyeron la noche del domingo su participación en el torneo y en principio tienen previsto regresar a su país, en una fecha que se desconoce.

Anoche a la salida del estadio del autobús donde viajaban las futbolistas, un grupo de manifestantes trató de parar el vehículo al grito de "¡salven a nuestras chicas!", recoge el canal público SBS.

Busch dijo hoy que el sindicato trabaja con la FIFA, la Confederación Asiática de Fútbol y el Gobierno australiano para garantizar que "se aplique toda la presión posible" para proteger a las jugadoras, decidan quedarse en Australia o regresar a su país.

"Es una situación realmente desafiante", remarcó.

De momento, ni el primer ministro, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración, Tony Burke, se han pronunciado al respecto; mientras, la ministra de Exteriores, Penny Wong, evitó este domingo comentar directamente la solicitud durante una entrevista con el canal público ABC.

La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.

Esta imposición fue uno de los detonantes de las protestas registradas este año en Irán, que se saldaron con 3.117 muertes reconocidas por el régimen islámico, aunque organizaciones de derechos humanos triplican ese balance. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere el acusado de espiar a Assange durante su asilo en Londres

Infobae

El Gobierno destaca su experiencia en desplegar el escudo social ante una guerra

Infobae

Koldo pide su libertad antes del juicio por las mascarillas y que declare después de Aldama

Koldo pide su libertad antes

EH Bildu impide la unanimidad sobre víctimas del terrorismo en el Parlamento navarro

Infobae

Cierran el puerto de Melilla por una fuga de gas en la descarga de butano desde un buque

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de violencia sobre

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”