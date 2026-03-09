Espana agencias

Facua pide que se topen los precios de combustible y energía ante "subidas descomunales"

Sevilla, 9 mar (EFE).- Facua Consumidores en Acción ha vuelto a reclamar este lunes al Gobierno que fije topes a los precios del combustible y la energía ante la que considera una "subida descomunal", que cree que llevará en próximos días a superar el nivel "psicológico" de 2 euros de media por litro en el coste del gasóleo.

Esta asociación, ha informado en rueda de prensa su secretario general, Rubén Sánchez, se ha dirigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para pedirle que vuelva a llevar al Congreso un real decreto-ley que ponga precios máximos a determinados productos y servicios en situaciones de emergencia como las derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Facua pide al Gobierno que, más allá de una previsible bajada de impuestos, se establezca un mecanismo de fijación de topes a los precios de los combustibles de automoción, la electricidad y el gas por el que las empresas no puedan tener márgenes de beneficio superiores a los del mes anterior al del inicio de la guerra (el 28 de febrero pasado).

Los precios del kilovatio hora (kWh) de electricidad son este lunes hasta un 57,6 % más elevados que hace una semana, de modo que en horario valle (de 00:00 a 7:00 horas) está en una media de 18,66 céntimos (impuestos indirectos incluidos), frente a los 11,84 céntimos del 2 de marzo.

En horario llano (de 8:00 a 9:00 horas, de 14:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas) ha pasado en una semana de 15,05 a 22,90 céntimos, un incremento del 52,4 %.

En horario punta (de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas), este lunes está en 33,78 céntimos, frente a los 26,08 de hace siete días, un 29,5 % más caro.

En cuanto al gasóleo, el precio medio en la península a primera hora de la tarde de este lunes era de 1,783 euros por litro, 32,7 céntimos más caro que el lunes pasado, cuando estaba en 1,456, una subida del 22,5 %.

Por su parte, la gasolina está 16,7 céntimos más cara que hace una semana, una subida del 11,1 %, porque el litro ha pasado de 1,502 a 1,669 euros de media.

La estación de servicio más barata de la península vende el diésel a 0,982 euros por litro y la más cara a 2,109, una variación que alcanza el 114,8 %.

En cuanto a la gasolina 95, la gasolinera más barata la suministra a 1,244 euros, frente a los 2,009 euros de la más cara, una diferencia del 61,5 %.

Cantabria es la comunidad donde más se ha encarecido el gasóleo en los últimos siete días, una media de 36 céntimos; seguida de Murcia, con 35 céntimos; País Vasco y Madrid, ambas 34 céntimos.

Por su parte, las mayores alzas de la gasolina se han producido en Cantabria, 19 céntimos; Andalucía, Madrid y Murcia, las tres una media de 18 céntimos.

Rubén Sánchez ha denunciado que, ante situaciones como el conflicto en Oriente Medio, haya empresas que se aprovechen para incrementar sus precios y "sacar tajada" al aplicar "subidas descomunales" que no guardan proporcionalidad con los precios de la energía en origen. EFE

