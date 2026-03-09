Espana agencias

España podría electrificar hasta el 78 % de sus ferris para 2035, según un estudio

Guardar

Redacción Medioambiente, 9 mar (EFE).- España podría electrificar hasta el 78 % de los ferris que operan en sus rutas para 2035, una transición que ayudaría a reducir una contaminación que en algunas ciudades portuarias llega a ser hasta 56 veces superior a la generada por el parque automovilístico local, según un informe de Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente.

El informe, que analiza el potencial de electrificación del transporte marítimo de pasajeros en Europa, concluye que la combinación de ferris eléctricos y sistemas híbridos permitiría transformar la mayor parte de la flota española con la tecnología disponible actualmente.

Según el estudio, hasta el 78 % de los ferris españoles podrían operar con propulsión eléctrica o batería híbrida en menos de 10 años, mientras que un 34 % de ellos ya sería rentable a día de hoy frente a los buques que utilizan combustibles fósiles.

La ONG explica que la transición energética es especialmente favorable en los ferris (más que en otro tipo de buques, como portacontenedores o graneleros) porque realizan "rutas fijas y predecibles", lo que facilitaría la recarga de baterías y mejoraría la eficiencia operativa.

Además, Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés) apunta que el sector europeo cuenta con una "flota anticuada y muy cerca del fin de su vida útil", lo que abre una ventana para sustituirlos por modelos eléctricos en las próximas décadas.

Más allá de la descarbonización, el informe alerta del impacto ambiental que el tráfico de ferris tiene en la calidad del aire de las ciudades costeras.

De acuerdo con los datos analizados, los ferris convencionales pueden generar hasta 56 veces más contaminación atmosférica que el propio parque automovilístico local en determinadas ciudades españolas.

Entre los casos señalados destacan Algeciras, donde la contaminación de los ferris multiplica por 56 la de los coches, Santa Cruz de Tenerife (45), Las Palmas (34) o Ibiza (30).

Esta contaminación proviene principalmente de los óxidos de azufre y otros contaminantes atmosféricos emitidos por los combustibles fósiles utilizados en la navegación, que afectan en especial a las zonas portuarias y cuya situación ambiental podría mejorar significativamente con la electrificación de los ferris.

Pese al escenario favorable, el informe advierte que aún existen una serie de obstáculos para lograr la transición: la escasa disponibilidad de potencia en los puertos y la velocidad de carga de las baterías; barreras que no son tecnológicas (ya que sí se dispone de la tecnología necesaria), sino más bien estructurales.

Para T&C el reto es asumible, especialmente para un país como España, que cuenta con un "moderado precio" de la energía eléctrica, y concluye que la próxima década ofrece una "oportunidad clave" para acelerar la transformación y posicionar a España como "referente europeo en electrificación marítima". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La manifestación feminista en Asturias llena Villaviciosa para "dejar claro que no van a dar ni un paso atrás"

Miles de mujeres se congregaron en Villaviciosa para exigir derechos y denunciar condiciones de desigualdad, advirtiendo que no tolerarán retrocesos y alzando la voz contra la violencia y la explotación, tanto local como internacional, bajo el lema resistiremos siempre

La manifestación feminista en Asturias

Vandalizan con pintadas el castro de Alobre, en Vilagarcía (Pontevedra)

Infobae

El Gobierno, listo para aprobar medidas económicas por la guerra pero no concreta plazos

Infobae

Abascal reitera que no quieren "sillones" para sus candidatos, sino acuerdos para que haya "cambio de rumbo"

Santiago Abascal insiste ante sus seguidores en que Vox solo apoyará un posible acuerdo con los populares si este se sustenta en compromisos firmes para modificar la línea política en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León

Abascal reitera que no quieren

Patxi López pide a Feijóo que se aclare con la guerra de Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI y Letizia se

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La tenista húngara Panna Udvardy

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival