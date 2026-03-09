Espana agencias

Escandell: "Hay que darlo todo por este escudo"

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 9 mar (EFE).- El portero del Oviedo Aarón Escandell ha asegurado después del empate contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-1) que "hay que darlo todo por este escudo" y también por ellos mismos, en referencia a sus compañeros.

El futbolista, en declaraciones a Movistar, ha reconocido que en la derrota contra el Rayo Vallecano (3-0) la imagen fue muy mejorable: "No fuimos nosotros. No tuvimos orgullo, valor ni garra y hoy sí se ha visto".

El guardameta ha apuntado que pese a que los tres puntos se han "escapado", el rendimiento del Oviedo ha sido positivo. "En algunos momentos nos ha costado, pero hemos competido y hemos sumado fuera de casa, que es importante", ha reflexionado.

Escandell ha prometido la máxima implicación del bloque para salir de la zona baja: "Creemos y lo vamos a intentar hasta el final. Es difícil y sé que la gente está cansada del mismo mensaje". EFE

dpb/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Almada: "El equipo recuperó la esencia de lo que venía demostrando"

Infobae

La desaparición de Francisca Cadenas, un callejón sin salida u oculta hasta ahora

Al menos 50 agentes de la Guardia Civil han cortado con un biombo la calle Nueva, donde residía Cadenas hace 9 años y donde se han encontrado restos óseos

La desaparición de Francisca Cadenas,

Detenidos dos hermanos por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos en 2017

La UCO les ha retenido tras encontrar los restos fósiles en la vivienda

Detenidos dos hermanos por la

Travis Kelce renueva un año con los Kansas City Chiefs

Infobae

1-1. El Oviedo alarga la mala dinámica del Espanyol en 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya son 11 las mujeres

Ya son 11 las mujeres asesinadas en España en 2026 tras el feminicidio en Miranda de Ebro

Donald Trump critica de nuevo a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón: “No está cooperando en absoluto”

Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Chile en los actos de toma de posesión de José Antonio Kast

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

Un concejal del PSOE de Madrid pide protección policial tras denunciar “amenazas de muerte” en redes sociales por criticar la gestión urbanística del PP

ECONOMÍA

Los transportistas amenazan con un

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

El precio mayorista de la electricidad se desploma un 32% para este jueves y registra valores negativos

DEPORTES

Real Madrid - Manchester City,

Real Madrid - Manchester City, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud

Juan José Morillas, el nutricionista del PSG de Luis Enrique: “No comemos la suficiente proteína que deberíamos”

Un aficionado del FC Barcelona viaja a Newcastle para el partido de Champions y acaba a 600 km en el estadio equivocado

A qué hora y dónde ver el partido de octavos de final de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City