Escandell: "Hay que darlo todo por este escudo"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 9 mar (EFE).- El portero del Oviedo Aarón Escandell ha asegurado después del empate contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-1) que "hay que darlo todo por este escudo" y también por ellos mismos, en referencia a sus compañeros.

El futbolista, en declaraciones a Movistar, ha reconocido que en la derrota contra el Rayo Vallecano (3-0) la imagen fue muy mejorable: "No fuimos nosotros. No tuvimos orgullo, valor ni garra y hoy sí se ha visto".

El guardameta ha apuntado que pese a que los tres puntos se han "escapado", el rendimiento del Oviedo ha sido positivo. "En algunos momentos nos ha costado, pero hemos competido y hemos sumado fuera de casa, que es importante", ha reflexionado.

Escandell ha prometido la máxima implicación del bloque para salir de la zona baja: "Creemos y lo vamos a intentar hasta el final. Es difícil y sé que la gente está cansada del mismo mensaje". EFE

