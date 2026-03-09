Embarcan en un avión militar 250 españoles evacuados de Oriente Medio de vuelta a España

Málaga, 9 mar (EFE).- Unos 250 españoles han embarcado este lunes en un avión del Ejército para ser evacuados desde Oriente Medio de vuelta a España tras las incidencias en el espacio aéreo en esa región por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes.

Entre ellos viaja un grupo de 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla que permanecía desde el pasado 1 de marzo atrapado en un hotel del centro de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), al cerrarse el espacio aéreo.

El responsable de la agencia organizadora del circuito de esos turistas, Marathon Viajes, Paco García, ha informado a EFE de que estaban embarcando en esa nave unas 250 personas y que la hora prevista de llegada a Torrejón de Ardoz (Madrid) es sobre las 23:30 horas de este lunes.

"Estamos muy emocionados y contentos de regresar a casa, este periplo y experiencia ha llegado a su fin, estamos inmensamente felices de volver a casa", ha destacado.

Este grupo demandó hace ya varios días la posibilidad de volver en un vuelo de repatriación organizado por el Gobierno, dada las dificultades para hacerlo en un vuelo comercial.

En el viaje, que arrancó el 22 de febrero en Málaga y finalizaba el 1 marzo tras dos primeras noches en Abu Dabi y cinco en Dubai; hay 21 personas de Montilla (Córdoba), seis de la capital cordobesa, dos de Málaga y una de Sevilla.

Unos 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, según informó la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee" ante el conflicto abierto en ese área.

El número de españoles en la zona asciende a más de 30.000 entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, según cálculos oficiales. EFE