El Tottenham recupera a Spence para la eliminatoria contra el Atlético

Londres, 9 mar (EFE).- El Tottenham Hotspur realizó este lunes el último entrenamiento previo a enfrentarse al Atlético de Madrid y lo hizo con la novedad del defensa Djed Spence, que podría tener minutos este martes en el Metropolitano.

El lateral se había perdido los últimos partidos del Tottenham por una lesión muscular, pero este lunes se entrenó con el resto del grupo antes de emprender el viaje a Madrid.

Spence ha atravesado un curso complicado por culpa de las lesiones y de la situación del equipo, pero aun así ha sido de los mejores del equipo cuando ha estado disponible, lo que le ha llevado a ser convocado en las tres listas de la Inglaterra de Thomas Tuchel esta temporada.

La vuelta de Spence es un alivio para un Tottenham que sí cuenta con las bajas aseguradas de Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall y Destiny Udogie.

Además, contra el Atlético no estarán dos futbolistas que sí jugaron el último partido contra el Crystal Palace, Souza e Yvess Bissouma, que no fueron incluidos en la lista para la Liga de Campeones.

El partido de este martes también supone la vuelta al grupo del argentino Cristian 'Cuti' Romero, después de cumplir una sanción de cuatro partidos en la Premier League por la expulsión que sufrió contra el Manchester United el pasado 7 de febrero. EFE