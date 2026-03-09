Espana agencias

El seleccionador de Irak pide apoyo a la FIFA por la guerra en Oriente Medio

Bangkok, 9 mar (EFE).- El seleccionador de Irak y exfutbolista australiano, Graham Arnold, pidió este lunes a la FIFA apoyo para su federación ante la intensificación del conflicto entre su vecino Irán y Estados Unidos, que podría afectar a los planes del equipo cuando busca clasificarse para la Copa Mundial por primera vez en 40 años.

La selección iraquí, popularmente conocida como los Leones de Mesopotamia, se enfrentará en un partido único al ganador de la eliminatoria entre Surinam y Bolivia el 31 de marzo en la ciudad mexicana de Monterrey.

Arnold pidió al máximo organismo rector del fútbol que presente un plan alternativo para la crucial eliminatoria dfe repesca de Irak,según unas declaraciones recogidas por la federación iraquí en un mensaje en X.

"Un equipo formado únicamente por jugadores que están fuera de Irak no sería nuestro mejor equipo, y necesitamos tener disponible a nuestra mejor plantilla para el partido más importante del país en 40 años", apuntó el seleccionador.

El cierre del espacio aéreo iraquí a causa del conflicto en Oriente Medio y las restricciones de viaje podrían impedir que los jugadores y el cuerpo técnico de Arnold lleguen a tiempo para la competición.

"Si la FIFA retrasara el partido nos daría tiempo para prepararnos adecuadamente. Que Bolivia juegue contra Surinam este mes y, una semana antes del Mundial, nosotros enfrentarnos al ganador en Estados Unidos", dijo.

El espacio aéreo iraquí, y de la mayoría de países de Oriente Medio, permanece cerrado desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, y las posteriores represalias de Teherán contra objetivos en toda la región.

"En mi opinión, también le daría más tiempo a la FIFA para decidir qué va a hacer Irán. Si Irán se retira, nosotros entraríamos en el Mundial y eso también le daría a Emiratos Árabes Unidos, a quien vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para enfrentarse a Bolivia o a Surinam", señaló Arnold a la Australian Associated Press. EFE

EFE

