El Roig Arena cumple seis meses con 930 mil asistentes y 182 eventos

Valencia, 9 mar (EFE).- El Roig Arena ha cumplido seis meses en funcionamiento, un tiempo en el que el recinto multiusos de Valencia ha acogido ya 182 eventos, entre ellos la Copa del Rey de baloncesto, y ha recibido a 930 mil asistentes, según los datos de la propia organización.

Inaugurado el 6 de septiembre, la instalación fue impulsada por el empresario Juan Roig. El proyecto global ha contado con un presupuesto de 400 millones que ha sufragado de su patrimonio el también máximo accionista del Valencia Basket, de los cuales 365 millones fueron para la construcción y puesta en marcha del recinto principal.

El Roig Arena, que está en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Valencia, tiene capacidad para 15.600 espectadores en partidos de baloncesto y hasta 20 mil para conciertos.

Como sede del Valencia Basket, el Roig Arena ha registrado un total de 370.000 asistentes a los partidos de los primeros equipos masculino y femenino. Además, 102.000 aficionados asistieron a la Copa del Rey, organizada en el recinto entre el 19 y el 22 de febrero.

El recinto, que se inauguró con un homenaje a Nino Bravo, ha acogido más de 60 conciertos, que suman 410.000 entradas vendidas. De esas 50 mil corresponden al Auditorio Roig Arena, una sala dentro del recinto con capacidad para dos mil espectadores.

En total, 31 eventos han agotado las entradas que pusieron a la venta y el récord el recinto lo tiene Quevedo, a cuyo concierto asistieron más de diecinueve mil personas. También han pasado por el escenario principal, algunos de ellos varios días seguidos, Camilo, Manuel Carrasco, Joaquín Sabina, Mónica Naranjo, Roxette, David Bisbal, Il Volo, Fito & Fitipaldis o André Rieu. Además, el recinto fue la sede de LOS40Music Awards, donde participaron artistas como Rosalía, Ed Sheeran o Myles Smith.

El recinto ha sido sede además de cerca de sesenta eventos corporativos en sus distintos espacios con cerca de 50 mil asistentes. Entre los encuentros celebrados destacan la Noche de la Economía Valenciana, AECOC, el acto en defensa del Corredor Mediterráneo o la Cerámica Night Experience. EFE

