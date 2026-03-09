El portavoz de Vox en Aranjuez denuncia a un edil del PSOE por arrojarle un vaso de café

Aranjuez, 9 mar (EFE).- El portavoz de Vox en Aranjuez, David Esteban Fernández, que además es concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte y Movilidad, ha denunciado a un edil del PSOE por una presunta agresión sucedida durante una comisión informativa, donde "le lanzó de manera agresiva un recipiente con café".

Aunque en un primer momento el concejal acusado de la agresión, José María Cermeño, ha negado los hechos y ha acusado al denunciante de "amenazar de muerte" a uno de los concejales de su grupo, desde el PSOE de Madrid han trasladado a EFE que "el concejal ha reconocido su comportamiento inadecuado y presentará su dimisión".

Los hechos ocurrieron durante una de las comisiones informativas celebradas a finales de febrero en el Ayuntamiento de Aranjuez, mientras se debatía una propuesta presentada por otro edil de Vox, en la que exigía al Ministerio de Transportes una auditoría completa de toda la infraestructura de la C-3 de Cercanías.

Según ha denunciado Vox en un comunicado, en el transcurso del debate el portavoz del PSOE, concejal diferente al denunciado, profirió el insulto "gilipollas" al concejal de Vox, quien solicitó al presidente de la comisión que llamara al orden al edil socialista.

"Lejos de rebajar la tensión, el concejal denunciado (Cermeño) respaldó a su compañero entre gritos de 'porque lo eres, además de fascista'. El concejal de Vox respondió calificándole de 'vago', en un contexto de evidente crispación", añaden desde Vox.

Acto seguido, según el relato de Vox, que consta en la denuncia presentada por su portavoz, el concejal del PSOE "lanzó de manera agresiva un recipiente con café en dirección al rostro del portavoz de Vox", algo que se aprecia en el vídeo que acompaña la denuncia, al que ha tenido acceso EFE.

"El impacto fue de tal violencia que el recipiente terminó golpeando con fuerza la pared, gracias a que el edil logró esquivarlo por reflejo, evitando así que le alcanzara en el rostro", añade el relato de la formación, aunque eso no se aprecia en el vídeo.

En la denuncia presentada se solicita la imputación penal del concejal del PSOE por cinco delitos, entre los que se encuentran el de atentado contra la autoridad pública por "agredir al concejal durante el ejercicio de sus funciones", además de los de tentativa de lesiones, falta de respeto a la autoridad pública, delito de odio y desorden público.

Tras hacerse pública la denuncia, desde el PSOE local han asegurado en un principio que los hechos relatados por Vox eran "falsos", asegurando además que fue el edil de Vox el que "insultó de gravedad" a miembros del PSOE, llegando incluso a amenazarlos de muerte.

"Desde que es portavoz de su grupo, lleva profiriendo insultos, faltas de respeto, descalificaciones, amenazas, ofensas así como actitudes machistas a los concejales y concejalas de nuestro grupo municipal en cada Pleno y en cada comisión informativa con la connivencia del alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez", señalaba el PSOE local.

Sin embargo, poco después fuentes del PSOE de Madrid han trasladado a EFE que el concejal acusado de la agresión "ha reconocido su comportamiento inadecuado" en la citada comisión y que "mañana presentará su dimisión". EFE

