El nuevo MNAC incorpora el Palau Victòria Eugènia para mostrar todo el arte catalán

Barcelona, 9 mar (EFE).- La ampliación del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) unirá el Palau Nacional, su sede actual, con el Palau Victòria Eugènia a través de un pasaje subterráneo, lo que generará 12.000 m² extras y permitirá mostrar la creación artística catalana hasta la actualidad.

Se trata de una intervención, con un coste de más de 112 millones de euros, que quiere coincidir con el centenario de la Exposición Internacional de 1929, tal y como ha explicado este lunes el director del MNAC, Pepe Serra.

A su juicio, esta remodelación significa cumplir por primera vez con "la misión del museo", que no es otra que mostrar "toda la creación catalana hasta la actualidad", lo que ahora se hará "sin limitaciones espaciales".

"Esto era una anomalía en Europa", ha agregado Serra, quien ha incidido en que hoy hay tres generaciones de artistas catalanes que quedan fuera del MNAC, así como un vasto fondo de fotografía y cómic que no tiene lugar dentro de la colección permanente.

Con esta ampliación, el MNAC generará "nuevos espacios para ejercer el rol de servicio público", a la vez que servirá como "museo de país" a través de un proyecto "radicalmente colectivo, por naturaleza y por convicción", ha seguido el director del centro.

Para el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con esta intervención el MNAC "bajará a la ciudad y se convertirá en un espacio más conectado con Barcelona", ya que "los museos del siglo XIX no pueden ser templos de la contemplación, sino que tienen que ser plazas públicas".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha subrayado que el nuevo museo podrá desplegar "todo su potencial" y será así "uno de los grandes proyectos de país".

La principal novedad de esta ampliación será la construcción de un pasaje subterráneo que unirá el Palau Victòria Eugènia, edificio proyectado por Josep Puig i Cadafalch para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 que actualmente forma parte de la Fira Montjuïc, con el Palau Nacional, sede del MNAC.

Según ha explicado el arquitecto Josep Ricart, miembro de HArquitectes, estudio que ha proyectado la intervención junto a Christ & Gantenbein, las demandas para el nuevo museo eran "ampliar la superficie expositiva, crear una conexión entre dos edificios y crear una puerta principal en la plaza Carles Buïgas".

Para ello, ambos estudios han ideado un pasaje que resigue la fachada del Palau Victòria Eugènia, lo que permite exponer las obras bajo la retícula de luminarios que salpica gran parte de su tejado.

"Ponemos el arte bajo la luz y creamos los espacios de paso de manera tangente a la fachada", ha incidido Ricart, que ha agregado que con su proyecto convierten la plaza Carles Buïgas en la entrada, creando "una gran obertura a la escalera del edificio, la plaza y el museo" gracias a un zócalo transparente que va de punta a punta del edificio.

En cuanto al pasaje, este irá soterrado, pero con una "mínima intervención", que escalará la montaña de cota a cota hasta dar con el Palau Nacional.

Además, Ricart ha añadido que habrá dos recorridos segregados: uno "más humanístico y artístico" que permitirá la "comunicación entre el espacio público interior y el exterior", y otro "logístico" por el que transitarán obras y personal "con una especie de funicular" y que ahorrará "una gran excavación".

Por lo pronto, no se ha presentado el proyecto museístico que acompañará a esta ampliación, que contempla sumar más de 12.000 m² al nuevo MNAC.

Por ahora, las previsiones son que el inicio de las obras de construcción, que estarán divididas en dos grandes bloques y varios lotes, se produzca en el primer trimestre de 2028, mientras que se espera que el final de las obras del primer lote del bloque 1 llegue durante el tercer trimestre de 2029, coincidiendo con la celebración del centenario de la Exposición Internacional de 1929.

En cuanto al presupuesto, el MNAC estima que el coste total del proyecto arquitectónico sea de algo más de 112 millones de euros, que contará con una participación del 50 % de la Generalitat, un 20 % del Ayuntamiento de Barcelona y un 30 % de la Administración General del Estado. EFE

