El Newcastle entrena con todos los disponibles antes de enfrentarse al Barcelona

Londres, 9 mar (EFE).-El Newcastle United entrenó este lunes con todos los efectivos disponibles en la previa del encuentro frente al Barcelona, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Con las bajas ya conocidas de Bruno Guimarães y Lewis Miley, además de los lesionados Fabian Schär y Emil Krafth, el conjunto inglés se ejercitó en su ciudad deportiva, donde se pudo ver a Tino Livramento, que tras dos meses de lesión reapareció el pasado fin de semana en la derrota de las 'Urracas' ante el Manchester City en la FA Cup.

También se ejercitó con normalidad Jacob Murphy, al que Eddie Howe decidió reservar en el encuentro copero por unas molestias en el cuello.

La sesión también contó con la presencia del joven Isaac Moran, futbolista de 16 años, que se incorporó al equipo sub-18 del Newcastle el pasado verano procedente del Liverpool.

Los ingleses buscarán resarcirse de la derrota en fase de liga ante los azulgranas por 1-2 y tratarán de conseguir un buen resultado para la vuelta, en un momento irregular del equipo en la Premier League, donde se encuentra lejos de los puestos europeos. EFE