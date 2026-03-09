Espana agencias

El impacto total de Luis Díaz en el Bayern

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- Nada más Harry Kane, goleador 45 veces esta temporada, ha disputado más minutos y marcado más tantos que Luis Díaz en el presente curso en el Bayern Munich, con el impacto total del extremo colombiano en su primer año en en club bávaro, cuando ha multiplicado sus cifras de goles y asistencias para ser virtual campeón de la Bundesliga y firme aspirante a la Liga de Campeones, en la que este martes visita al Atalanta en el inicio de los octavos de final.

El pasado viernes, cuando recibió en el Allianz Arena al Borussia Moenchengladbach, el internacional colombiano, fichado el pasado verano al Liverpool por 70 millones de euros, desató el triunfo de su equipo con el golazo del 1-0, con una volea a la altura del pase magistral que le había dado Leon Goretzka, y lo sentenció antes del descanso con el pase perfecto con el que dejó solo a Konrad Laimer para el 2-0 del líder alemán. Ganó 4-1.

Son ya 20 goles en este curso, a los que añade 16 asistencias. Solo Harry Kane, con 45 goles y baja el pasado viernes por un golpe, es también el único que lo supera en sus registros sobre la portería contraria. El siguiente es Michael Olise, con trece. Más allá aparecen Lennart Karl y Serge Gnabry, con siete cada uno. En pases decisivos solo lo sobrepasa Olise, que ha dado 25 goles.

Luis Díaz se ha superado a sí mismo. Es su momento con más producción de goles y asistencias. Lo ha multiplicado el Bayern, con el que promedia un gol cada 1,75 partidos. En el Liverpool fue cada 3,6 encuentros, en el Oporto cada tres, en el Junior Barranquilla cada 5,3 y en el Barranquilla FC cada 14. Cada 2,18 choques, además, da un gol a sus compañeros en su actual equipo, por los seis de su paso por Inglaterra y Portugal.

“Jugamos un fútbol magnífico, técnicamente somos muy buenos, no solo jugamos bien ofensivamente con balón, sino que también defendemos. En un equipo es importante tener una base, un grupo muy unido, para lograr grandes cosas”, valoró en la página web del club alemán, tras ganar al Gladbach y ya con la mirada en Bérgamo.

“Somos una familia. Nuestra mayor fortaleza es la unión; todos nos esforzamos. Tenemos un grupo muy unido, muy trabajador y muy humilde, un cuerpo técnico increíble y un grupo de jugadores increíble”, abundó Luis Díaz, ya centrado en el desafío de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta.

Avisado por cómo el conjunto italiano eliminó en la anterior ronda al Borussia Dortmund, el Bayern Múnich es un rival temible para cualquiera. Ahora suma seis victorias seguidas entre todas las competiciones.

Solo lo han ganado dos equipos en todo este curso. Uno fue el Augsburgo en la Bundesliga (1-2); el otro fue el Arsenal en la Liga de Campeones, el único conjunto que le precedió en la tabla en la fase liga. El bloque bávaro fue segundo, con siete triunfos en ocho duelos.

Más allá de su revés en Londres, el Bayern derrotó al Chelsea, al Pafos, al Brujas, al París Saint Germain, al Sporting de Portugal, al Union Saint Gilloise y al PSV Eindhoven. Sumó 22 goles, tres de ellos de Luis Díaz, que quiere más en la Liga de Campeones. Su límite hasta ahora en el torneo con el Liverpool fueron lo octavos de final. Nunca pasó de ahí el extremo. EFE

