El IBEX 35 pierde un 0,86 % y los 17.000 puntos pendiente del precio del petróleo

Madrid, 9 mar (EFE).- El IBEX 35, principal selectivo de la Bolsa española, ha perdido este lunes un 0,86 % y la cota de los 17.000 puntos en una jornada marcada por el temor a una crisis energética después de que el petróleo se disparara por encima de los 100 dólares ante las dudas sobre la duración del conflicto en Oriente Medio.

El selectivo español ha retrocedido 146,2 puntos hasta cerrar en los 16.928,2 enteros. En lo que va de año, acumula unas pérdidas del 2,19 %.

La Bolsa española ha suavizado las caídas al cierre tras abrir la semana con retrocesos superiores al 3 % con el precio del crudo en el torno de los 120 dólares. Al cierre de las plazas europeas, el barril de brent, de referencia en Europa, cotiza en unos 100 dólares después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya anunciado una reunión extraordinaria de los ministros de Energía del G7 mañana para abrir plenamente el estrecho de Ormuz, lo que ha frenado también las pérdidas en las bolsas.

De los grandes valores del IBEX 35, Telefónica ha cedido el 2,4 %; el Inditex, el 2,08 %; Santander, el 1,18 %; BBVA, el 0,82 %; e Iberdrola, el 0,49 %; mientras que Repsol ha ganado el 1,01 %. EFE

