El Granollers, ya eliminado, quiere despedirse de Europa con un triunfo

Granollers (Barcelona), 9 mar (EFE).- El Fraikin BM Granollers se despide este martes de la Liga Europea (18:45 CET) con un último partido en el Palau d'Esports ante el Elverum Handball noruego, intrascendente para los intereses del equipo catalán.

El conjunto vallesano afronta la cita ya sin opciones de clasificarse ni para los octavos ni para los cuartos de final, por lo que el duelo servirá como despedida continental de esta temporada.

El equipo dirigido por Antonio Rama buscará cerrar su participación con una victoria y sumar su primer triunfo en la ronda principal, después de encadenar tres derrotas.

Más allá de la clasificación, el objetivo es ofrecer una buena imagen ante la afición y despedir la competición con mejores sensaciones.

"Quiero invitar a la gente a que venga al Palau a ver un gran partido. Queremos darle una buena despedida a la competición haciendo un gran partido", ha señalado el técnico en declaraciones difundidas por el club catalán.

El Granollers llega además con la intención de cortar una mala dinámica tras dos derrotas consecutivas. La semana pasada cayó por la mínima en la pista del FC Porto (34-33), un resultado que certificó su eliminación europea, y este domingo volvió a perder en la Liga ASOBAL ante el Barça (42-31).

El Elverum, por su parte, llega con los deberes hechos en cuanto a la clasificación para la siguiente fase, aunque todavía mantiene opciones de acceder directamente a los cuartos de final.

Para lograrlo necesita ganar en Granollers y esperar a que haya un empate en el duelo entre el Oporto y el Aarhus, o ganar por tres goles más de lo que haga el cuadro danés. EFE

