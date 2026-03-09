Espana agencias

El exjefe de la UDEF procesado por colaborar con el narco declara ante el juez

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- El exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, recientemente procesado por "colaborar estrechamente" con una presunta red de narcotráfico que introdujo decenas de toneladas de cocaína en España, declara este lunes ante el juez tras más de un año en prisión preventiva desde que fue detenido, en noviembre de 2024.

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge le tomará declaración por videoconferencia días después de que, el pasado viernes, propusiese juzgarle en un auto en el que elevó a 32,6 millones de euros la cantidad que presuntamente habría obtenido este inspector por la "cooperación" prestada a la supuesta red.

Sánchez, que fue inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, está en prisión provisional desde noviembre de 2024, cuando fue detenido y los investigadores descubrieron que tenía ocultos más de 20 millones de euros en paredes o techos de sus casas y en su puesto de trabajo.

El juez -que también ha procesado a la mujer del inspector y a su cuñada por presunto blanqueo- cree que hay "indicios racionales" de que Sánchez "colaboró estrechamente" con el supuesto líder de la red, Ignacio Torán, para introducir en España "una cantidad estimada" de unas 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores desde 2020.

Hace unos meses, este inspector solicitó declarar voluntariamente para denunciar que los investigadores han "ocultado pruebas" que mostrarían que la causa judicial está viciada de origen.

Quiere explicar "las circunstancias" en las que se produjo la intervención de 1.605 kilos de cocaína oculta en cajas de piñas huecas en el puerto de Algeciras en mayo de 2021, que supuso la génesis del procedimiento, en el que en octubre de 2024 se logró la incautación de 13 toneladas de cocaína en el mismo puerto, el mayor alijo intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España.

Tras escuchar al inspector, el magistrado ha citado el martes a un abogado presuntamente implicado en la estructura internacional de blanqueo de capitales que el considerado líder de la red, Ignacio Torán -ya procesado-, habría desplegado en Panamá, y a quien los investigadores consideran su testaferro.

En esta causa, el juez ya ha procesado a más de veinte personas físicas y jurídicas, entre ellas Ignacio Torán y Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención, y al que se situó en Dubái (Emiratos Árabes), ciudad en la que se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de más de 20 millones de euros.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Israel acabó con el sueño de Nicaragua y República Dominicana noquea Países Bajos

Infobae

Venezuela le pasa por encima a Israel y Países Bajos obtiene un triunfo de oro

Infobae

Independiente del Valle sigue líder y Barcelona gana el clásico con gol de Benedetto

Infobae

México elimina a Brasil con un lapidario 16-0 y Gran Bretaña se despide ante los italianos

Infobae

Panamá sorprende a Canadá y evita la eliminación que ha recibido Colombia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pulso por León: el

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

La guerra en Irán, la última baza de Pedro Sánchez para aprobar un escudo social reforzado que rescate el tope al gas o la congelación de los alquileres

Lola Herrera se sincera en ‘Lo de Évole’: su voto al PSOE y los recuerdos con la familia Aznar

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

ECONOMÍA

Javier Gil, autor de ‘Generación

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”