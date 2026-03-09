El exjefe de la UDEF procesado por colaborar con el narco declara ante el juez

Madrid, 9 mar (EFE).- El exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, recientemente procesado por "colaborar estrechamente" con una presunta red de narcotráfico que introdujo decenas de toneladas de cocaína en España, declara este lunes ante el juez tras más de un año en prisión preventiva desde que fue detenido, en noviembre de 2024.

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge le tomará declaración por videoconferencia días después de que, el pasado viernes, propusiese juzgarle en un auto en el que elevó a 32,6 millones de euros la cantidad que presuntamente habría obtenido este inspector por la "cooperación" prestada a la supuesta red.

Sánchez, que fue inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, está en prisión provisional desde noviembre de 2024, cuando fue detenido y los investigadores descubrieron que tenía ocultos más de 20 millones de euros en paredes o techos de sus casas y en su puesto de trabajo.

El juez -que también ha procesado a la mujer del inspector y a su cuñada por presunto blanqueo- cree que hay "indicios racionales" de que Sánchez "colaboró estrechamente" con el supuesto líder de la red, Ignacio Torán, para introducir en España "una cantidad estimada" de unas 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores desde 2020.

Hace unos meses, este inspector solicitó declarar voluntariamente para denunciar que los investigadores han "ocultado pruebas" que mostrarían que la causa judicial está viciada de origen.

Quiere explicar "las circunstancias" en las que se produjo la intervención de 1.605 kilos de cocaína oculta en cajas de piñas huecas en el puerto de Algeciras en mayo de 2021, que supuso la génesis del procedimiento, en el que en octubre de 2024 se logró la incautación de 13 toneladas de cocaína en el mismo puerto, el mayor alijo intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España.

Tras escuchar al inspector, el magistrado ha citado el martes a un abogado presuntamente implicado en la estructura internacional de blanqueo de capitales que el considerado líder de la red, Ignacio Torán -ya procesado-, habría desplegado en Panamá, y a quien los investigadores consideran su testaferro.

En esta causa, el juez ya ha procesado a más de veinte personas físicas y jurídicas, entre ellas Ignacio Torán y Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención, y al que se situó en Dubái (Emiratos Árabes), ciudad en la que se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de más de 20 millones de euros.EFE