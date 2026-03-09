Espana agencias

El euríbor escala en tasa diaria al 2,367 %, la más alta desde hace un año

Madrid, 9 mar (EFE).- El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, escala este lunes hasta alcanzar una tasa diaria en el 2,367 %, la más alta desde marzo de 2025.

De esta manera, el euríbor encadena su novena sesión consecutiva de ascensos, y de forma provisional, la tasa media de marzo es del 3,296 %, muy superior a la registrada en febrero, cuando fue del 2,221 %.

El conflicto iniciado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, cuyas represalias se ha extendido por Oriente Medio, ha disparado el precio de la energía, con lo que el mercado teme un aumento de la inflación, lo que podría llevar al Banco Central Europeo (BCE) a modificar su política monetaria.

En su última reunión, del pasado 5 de febrero, el BCE decidió mantener tipos de interés en el 2 % porque consideró que la inflación se debería estabilizar en el 2 % a medio plazo.

No obstante, el organismo reconoce, según las actas publicadas la semana pasada de dicha reunión, que la guerra en Irán puede influir en la inflación.

Asimismo, además del alza del precio de la energía, el conflicto ha provocado una subida en la rentabilidad de la deuda soberana. En el caso de España, el rendimiento del bono nacional a diez años alcanza este lunes el 3,4 %, también máximos desde marzo de 2025.

Los expertos de Ebury recuerdan que en este contexto, el euro ha cedido terreno hasta aproximarse a los mínimos de su rango de cotización de los últimos meses, e indican que su previsión es que la próxima decisión del BCE "será una subida de tipos".

Algo que creen se ha visto confirmado "ya que los mercados de swaps ya descuentan casi por completo dos subidas de 25 puntos básicos entre ahora y finales de año como respuesta a esta potencial dinámica inflacionista".

"Una vez más, la estanflación se perfila como un riesgo tangible para la zona euro", advierten. EFE

