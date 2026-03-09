El delantero del Mirandés Alberto Marí, baja por lesión en el bíceps femoral

Burgos, 9 mar (EFE).- El delantero del CD Mirandés Alberto Marí sufre una lesión miotendinosa en la porción larga del músculo bíceps femoral de su pierna izquierda, según han confirmado este lunes las pruebas médicas realizadas por el club.

El conjunto rojillo no ha establecido un plazo concreto para que Marí regrese al terreno de juego y ha señalado que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión, en un momento complicado para el colista de LaLiga Hypermotion, que busca asegurar su permanencia en la categoría en el tramo final el campeonato.

El pasado 1 de marzo, Marí tuvo que ser sustituido por molestias musculares durante el encuentro con la AD Ceuta, en el que el conjunto caballa ganó 0-1 a los mirandeses con un gol de Marcos Fernández.

Desde entonces, el delantero se ha perdido el último entrenamiento y el derbi provincial contra el Burgos CF, que ganaron los blanquinegros por 2-0 con tantos de David González y Curro.

Alberto Marí llegó al Mirandés cedido por el Valencia CF para la temporada 2025-2026, con el objetivo de reforzar la parcela ofensiva del equipo.

En lo que lleva de campaña, ha participado en 16 partidos oficiales con el Mirandés, en los que ha anotado un gol y ha dado una asistencia. EFE

