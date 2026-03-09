Espana agencias

El brent se dispara más del 15 % y supera los 107 dólares por la guerra en Irán

Madrid, 9 mar (EFE).- El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara más del 15 % este lunes y supera los 107 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio.

A las 7:00 horas de este lunes (6:00 GMT), el precio de Brent cotizaba en los 107,20 dólares tras subir el 15,39 %, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

No obstante, poco después de las 3:00 de la madrugada, el brent ha llegado a subir más del 28 %, y a tocar los 119,50 dólares por barril. EFE

