El Barça se encomienda a Lamine Yamal en St. James' Park

Barcelona/Londres, 9 mar (EFE).- Impulsado por el excelente momento de forma de Lamine Yamal y por la reincorporación de Pedro González 'Pedri', el Barcelona tratará de imponer este martes su condición de favorito en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en St. James' Park contra el Newcastle (21:00 CET).

El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de enlazar cuatro victorias entre todas las competiciones con un balance de once goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

Las lesiones son un quebradero de cabeza para el entrenador alemán Hansi Flick, que no podrá contar con los defensas Jules Kounde, Alejandro Balde y Andreas Christensen, ni con los centrocampistas Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Y aún así, el cuadro azulgrana logró una trabajada victoria en San Mamés este sábado (0-1) gracias a un gran gol de Lamine Yamal, que atraviesa el mejor momento de forma del curso, en un partido en el que Flick hizo rotaciones pensando en St. James' Park.

Así pues, este martes se espera el regreso al once titular de Pedri, Raphael Dias 'Raphinha' y Fermín López, mientras que Marc Bernal parece haberse ganado un puesto en la medular y Ferran Torres parte con ventaja respecto a Robert Lewandowski en la delantera.

Atrás, las bajas dejan poco margen de maniobra a Flick. Cubarsí y Eric son indiscutibles, mientras que Gerard Martín y Joao Cancelo son los principales candidatos para completar la retaguardia, a no ser que el técnico germano priorice la corpulencia del uruguayo Ronald Araujo.

El Barcelona deberá sobreponerse al factor ambiental, el estruendo de St. James' Park y la energía del Newcastle en los inicios de cada parte; también dominar el balón, vigilar las pérdidas y ser preciso en el repliegue, pues las 'urracas' son un equipo peligroso cuando recuperan la pelota y pueden correr, y un adversario muy poderoso en el juego aéreo.

Sirve el precedente de la fase liga del pasado 18 de septiembre, que el Barça ganó un doblete de Marcus Rashford (1-2), pese a haber sido superado en durante buena parte del encuentro y le sometió merced a su agresividad en la presión en campo rival. Sin embargo, el equipo inglés pagó su falta de colmillo ante un gran Joan García.

Ambos equipos se habían enfrentado antes en cuatro ocasiones, la más reciente en el curso 2002-2003, con un balance de tres triunfos y una derrota para el equipo azulgrana.

Por su parte, el Newcastle United recibirá al cuadro azulgrana en un momento marcado por su irregularidad, muy lejos en Premier League de los puestos europeos y encomendado también en cierta forma al acierto de Anthony Gordon.

El equipo dirigido por Eddie Howe afronta la eliminatoria tras haber superado al Qarabag en la ronda previa al dejar prácticamente sentenciado el cruce con un contundente 1-6 en la ida, con un póker de goles de Gordon, y posteriormente confirmó su clasificación con un triunfo por 3-2 en el partido de vuelta.

En la fase de liga, el conjunto inglés terminó en la duodécima posición con 14 puntos, dos menos que el Barcelona, aunque llegó a la última jornada dentro de los ocho primeros, pero un empate ante el Paris Saint-Germain le obligó finalmente a disputar una ronda adicional para alcanzar los octavos.

En la Premier League, el Newcastle ocupa actualmente la duodécima posición con 39 puntos, una situación que le mantiene en tierra de nadie en la clasificación, a nueve puntos de los puestos europeos y con once de ventaja sobre la zona de descenso.

El equipo llega además tras una semana de resultados contradictorios ya que entre semana logró una victoria ante el Manchester United (2-1) en liga a pesar de jugar con un futbolista menos desde el minuto 41, pero el sábado mostró sus debilidades defensivas al caer por 1-3 ante el Manchester City, que presentó un once repleto de rotaciones, en la FA Cup.

El principal peligro ofensivo del Newcastle será Anthony Gordon, segundo máximo goleador de la Liga de Campeones con diez tantos, y en el apartado de bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Bruno Guimarães y Lewis Miley, además de los lesionados Fabian Schär y Emil Krafth.

- Alineaciones probables

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Woltemade; Barnes, Joelinton y Gordon.

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

Árbitro: Marco Guida (ITA).

Estadio: St. James' Park.

Hora: 21:00 CET (20:00 GMT). EFE