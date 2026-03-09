EH Bildu impide la unanimidad sobre víctimas del terrorismo en el Parlamento navarro

Pamplona, 9 mar (EFE).- La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha logrado aprobar una declaración institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora el 11 de marzo, debido a la abstención de EH Bildu, y el texto ha tenido que ser aprobado en la Mesa del Parlamento donde no es necesaria la unanimidad.

La declaración, presentada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, reitera la condena del terrorismo y el compromiso institucional con la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas, así como con las garantías de no repetición.

En el documento se afirma que la violencia terrorista practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas, así como la de grupos vinculados a la extrema derecha, la extrema izquierda o el yihadismo, supuso una “violación máxima de los derechos humanos” y una grave amenaza para la democracia, por lo que mereció y merece el rechazo unánime de la sociedad.

El texto también reitera el compromiso del Parlamento con la condena del terrorismo y con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, además de subrayar la necesidad de que quienes ejercieron o apoyaron la violencia asuman públicamente que fue injusta e ilegítima.

Asimismo, la propuesta destaca la importancia de la educación para que las nuevas generaciones conozcan el horror del terrorismo y desarrollen empatía con las víctimas y valora positivamente el nuevo proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo de Navarra, que pretende actualizar la norma aprobada hace 16 años para adaptarla a la realidad social y política actual, incorporando medidas de mejora y reforzando el reconocimiento institucional a las víctimas.

En las declaraciones posteriores de los portavoces ante los medios de comunicación, el representante de UPN Javier Esparza ha anunciado que no acudirán al acto organizado el 11-M por el Gobierno foral.EFE