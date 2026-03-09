Espana agencias

EH Bildu impide la unanimidad sobre víctimas del terrorismo en el Parlamento navarro

Guardar

Pamplona, 9 mar (EFE).- La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha logrado aprobar una declaración institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora el 11 de marzo, debido a la abstención de EH Bildu, y el texto ha tenido que ser aprobado en la Mesa del Parlamento donde no es necesaria la unanimidad.

La declaración, presentada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, reitera la condena del terrorismo y el compromiso institucional con la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas, así como con las garantías de no repetición.

En el documento se afirma que la violencia terrorista practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas, así como la de grupos vinculados a la extrema derecha, la extrema izquierda o el yihadismo, supuso una “violación máxima de los derechos humanos” y una grave amenaza para la democracia, por lo que mereció y merece el rechazo unánime de la sociedad.

El texto también reitera el compromiso del Parlamento con la condena del terrorismo y con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, además de subrayar la necesidad de que quienes ejercieron o apoyaron la violencia asuman públicamente que fue injusta e ilegítima.

Asimismo, la propuesta destaca la importancia de la educación para que las nuevas generaciones conozcan el horror del terrorismo y desarrollen empatía con las víctimas y valora positivamente el nuevo proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo de Navarra, que pretende actualizar la norma aprobada hace 16 años para adaptarla a la realidad social y política actual, incorporando medidas de mejora y reforzando el reconocimiento institucional a las víctimas.

En las declaraciones posteriores de los portavoces ante los medios de comunicación, el representante de UPN Javier Esparza ha anunciado que no acudirán al acto organizado el 11-M por el Gobierno foral.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Policía remite al juez el atestado sobre el suceso de la pasarela de Santander

Infobae

Testigos afirman que el acusado de asesinar a su exnovia en Torremolinos (Málaga) la maltrataba, sedaba y controlaba

Testigos afirman que el acusado

El TT Assen, mejor gran premio de 2025 en el año de su centenario

Infobae

Vox rechaza celebrar el congreso para abordar lo interno que pide Espinosa y reclama "dejarse de pijadas y gilipolleces"

Vox rechaza celebrar el congreso

El Betis no ha marcado ningún gol en sus visitas oficiales a Grecia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“La mayor oferta en 15

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

El Gobierno multiplica por tres el gasto para destruir pateras en Baleares, la única costa española donde crece la llegada de migrantes sin papeles

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

Sumar señala a Mercadona y propone un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para frenar las “subidas excesivas” con la excusa de la guerra en Oriente Medio

A juicio cuatro activistas detenidos por las protestas durante la última etapa de la Vuelta a España: la Fiscalía pide hasta dos años de prisión

ECONOMÍA

El gasóleo agrícola aumenta un

El gasóleo agrícola aumenta un 44% en una semana por la guerra de Irán: los agricultores estiman un sobrecoste anual de 890 millones de euros

Bruselas quiere abaratar la vivienda: el PE pide más parque público, incentivos fiscales y menos trabas para construir

Comprar una vivienda es un 36% más barato que alquilarla… si puedes ahorrar primero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos diez permisos pagados los tienen todos los trabajadores en 2026”

El hotel de lujo en Mallorca del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que forma parte de su “imperio inmobiliario global”

DEPORTES

A qué hora y

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central