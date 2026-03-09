Espana agencias

Diseñan un nuevo biotejido con escamas de peces como solución para regenerar córneas

Granada, 9 mar (EFE).- Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han desarrollado un nuevo biotejido utilizando escamas de peces, una solución revolucionaria para regenerar la córnea humana que además da valor a un desecho de la industria pesquera y que se adapta a las necesidades de un final uso médico.

Investigadores del Grupo de Ingeniería Tisular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA) han creado implantes corneales altamente biocompatibles a partir de escamas de peces comunes como las carpas.

El avance representa una alternativa a las enfermedades graves que afectan a la córnea, la parte transparente del ojo, y que son muy difíciles de tratar por ser una estructura que carece de vasos sanguíneos y tiene escasa capacidad de regeneración y reparación.

Estas características de la córnea hacen que muchos pacientes con graves patologías solo puedan ser tratados mediante un trasplante, consistente en retirar la córnea dañada y sustituirla por una sana procedente de otra persona que ha donado sus órganos.

"Aunque el trasplante común suele ofrecer buenos resultados, es necesario desarrollar nuevos métodos eficaces en la regeneración que no dependan de la donación de órganos, sujeta a listas de espera", ha explicado en rueda de prensa el catedrático de Histología de la UGR e investigador de este proyecto, Miguel Alaminos.

Alaminos ha recordado que esta investigación, en la que trabajan de manera coordinada varios equipos, se suma a la experiencia de la UGR con otros dos ensayos clínicos de cornea artificial y permite mejorar el producto artificial usando escamas de peces del Mediterráneo como la gallineta.

"Hemos comprobado que es altamente compatible con el implante en seres humanos", ha resumido Alaminos, quien ha aclarado que queda aún un "largo recorrido" hasta que llegue a pacientes, pese a lo que también representa ya "un gran avance".

El análisis exhaustivo de las escamas de los peces ha demostrado su utilidad potencial para la reparación y regeneración de la córnea, con buenos resultados funcionales tanto en laboratorio como en animales de experimentación a los que se ha implantado este material.

"Estos resultados permiten, no solo contar con un nuevo producto potencialmente útil para el tratamiento de las enfermedades de la córnea, sino poner en valor un recurso natural derivado de la pesca, actividad de gran importancia económica", ha añadido la catedrática de Histología de la UGR Ingrid Garzón.

De Garzón fue la idea de estudiar las posibilidades de las escamas, un producto accesible, fácil de obtener y de bajo coste económico, que además tiene características físicas como la transparencia que encajan con el objetivo del estudio.

"Se trata de un biomaterial natural que representa el 70 % de los desechos de la industria pesquera y que genera contaminación de suelo y agua. Con este modelo hemos logrado revalorizar su potencial", ha añadido Garzón.

El nuevo biomaterial ha mostrado características histológicas similares a las de la córnea, con muchas proteínas parecidas y la cualidad física de la transparencia, que casa también con la de la córnea.

"Este nuevo modelo ha mostrado ser seguro y no tóxico. A largo plazo, estamos investigando para que sea usado como medicamento sostenible, para dar un nuevo valor a estos desechos, que tendrían utilidad médica", ha explicado el equipo investigador.

A la hora de elegir el estudio de las escamas, el equipo tuvo en cuenta que fuera un biomaterial fácil de reproducir y sostenible, además de ofrecer rigidez pero también cierta flexibilidad que ayudan a la hora de implantarla.

Obtenerlo implica un proceso complejo que se inicia con la elección de las escamas del pez para su desmineralización y descelularización, además de remover el calcio, acondicionar las escamas y adaptar su superficie para que puedan proliferar en ella las células de córnea.

El objetivo del estudio es lograr que este material sirva en un futuro para un paciente, aunque antes tiene que superar la fase in vitro, una segunda in vivo y una última en salas blancas y a nivel clínico.

El decano de la Facultad de Medicina de la UGR, Juan José Jiménez, y el gerente del hospital Clínico San Cecilio de Granada, Manuel Reyes, han destacado el liderazgo de Granada con un estudio que ha contado con fondos del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. EFE

