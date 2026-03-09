Espana agencias

Detenido un hombre por una agresión sexual en Sant Joan de les Abadesses (Girona)

Girona, 9 mar (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a un vecino de Sant Joan de les Abadesses (Girona), de 43 años de edad, como presunto autor de una agresión sexual a una joven de la localidad cometida en febrero pasado.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, los hechos ocurrieron la madrugada de viernes 27 de febrero en un domicilio del municipio y la víctima es una joven de unos 20 años.

El detenido, con antecedentes policiales, pasará el próximo miércoles a disposición judicial ante el juzgado de primera instancia e instrucción de Ripoll.

Según fuentes de los Mossos d’Esquadra, esta agresión sexual no tiene ninguna relación con otra ocurrida la semana pasada en una calle de este mismo municipio.

En este caso, los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del miércoles 4 de marzo, cuando un hombre habría abordado a una mujer que paseaba a su perro por la calle en el barrio de la Coromina del Bac, a la que realizó tocamientos amenazándola con un cuchillo y causándole heridas cuando ofreció resistencia.

Tras recibir la denuncia de la víctima, los Mossos abrieron una investigación para dar con el autor de los hechos, y pocas horas más tarde, sobre las 06.00 de la madrugada del jueves día 5, le detuvieron en Ripoll.

El hombre, de 60 años, fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual sin penetración, con violencia e intimidación, y otro delito de lesiones agravadas por uso de instrumento peligroso, fue puesto el pasado sábado a disposición del Juzgado de primera instancia e Instrucción de Ripoll, que decretó para él prisión provisional sin fianza.

A raíz de estas dos agresiones sexuales en una semana, el Ayuntamiento de esta localidad de unos 3.400 habitantes, convocó el viernes 6 de marzo en la plaza Mayor una concentración de condena, a la que acudieron unas 250 personas. EFE

