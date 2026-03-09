Espana agencias

Descubren más de cien fósiles de pterosaurios en el yacimiento El Pozo de Teruel

Teruel, 9 mar (EFE).- El descubrimiento reciente de más de un centenar de fósiles de pterosaurios en el yacimiento El Pozo, en el municipio turolense de El Castellar, ha situado a este enclave entre los registros más relevantes de reptiles voladores en la península ibérica.

Los restos han aparecido durante las últimas campañas de excavación y en los trabajos de preparación realizados por el equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

Los investigadores han identificado más de cien elementos esqueléticos pertenecientes a pterosaurios, tanto craneales como postcraneales, ha señalado la Fundación en una nota de prensa, en la que también indica que entre los restos documentados hay fragmentos de mandíbula, diversas vértebras, un húmero, falanges alares y una escápula-coracoide.

La acumulación de fósiles en una superficie reducida y el delicado estado de conservación han convertido el hallazgo en especialmente significativo para la investigación paleontológica.

La fragilidad de estos restos ha requerido un trabajo de excavación y consolidación muy preciso en laboratorio: los huesos de los pterosaurios presentan una estructura hueca y ligera, una adaptación evolutiva relacionada con su capacidad de vuelo que también dificulta su preservación en el registro fósil.

El registro de huesos de pterosaurios del Jurásico Superior en la península ibérica resulta muy escaso, por lo que los restos recuperados en El Pozo constituyen la primera evidencia sólida de pterosaurios de este periodo en el centro-este peninsular.

El análisis de estos fósiles permitirá ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas costeros que existieron en el este de Iberia hace entre 145 y 150 millones de años.

Parte de los resultados del estudio ya se han presentado en el congreso internacional Paleo-NE 2025/7th IMERP celebrado en Brasil, donde los investigadores han señalado que algunos restos se han asignado al grupo de los pterodactiloideos. EFE

jas/ipl/cc

EFE

