David Mella sufre un edema óseo en la rodilla izquierda

A Coruña, 9 mar (EFE).- El Deportivo informó esta noche de que las pruebas médicas a las que fue sometido el extremo David Mella en el Hospital Quirónsalud A Coruña han revelado que sufre "un edema óseo en su rodilla izquierda".

El Internacional sub-20, que se lesionó durante la segunda parte del partido que anoche enfrentó a su equipo con el Granada en Riazor, iniciará a partir de mañana "tratamiento médico y de fisioterapia" antes de pasar a la fase de readaptación física.

La evolución marcará su regreso a los entrenamientos con el grupo, aunque es baja segura para el siguiente partido liguero contra el Ceuta, uno de los rivales directos del conjunto deportivista por una plaza en el playoff de ascenso a Primera División. EFE

