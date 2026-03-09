Espana agencias

David Mella sufre un edema óseo en la rodilla izquierda

Guardar

A Coruña, 9 mar (EFE).- El Deportivo informó esta noche de que las pruebas médicas a las que fue sometido el extremo David Mella en el Hospital Quirónsalud A Coruña han revelado que sufre "un edema óseo en su rodilla izquierda".

El Internacional sub-20, que se lesionó durante la segunda parte del partido que anoche enfrentó a su equipo con el Granada en Riazor, iniciará a partir de mañana "tratamiento médico y de fisioterapia" antes de pasar a la fase de readaptación física.

La evolución marcará su regreso a los entrenamientos con el grupo, aunque es baja segura para el siguiente partido liguero contra el Ceuta, uno de los rivales directos del conjunto deportivista por una plaza en el playoff de ascenso a Primera División. EFE

dmg/arh

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El VRAC arrebata el liderato al Recoletas Burgos

Infobae

Bartra: "Hay que mirar mucho hacia dentro porque hay que dar un paso hacia delante"

Infobae

La FIFA revisará desde este lunes las sedes del Mundial 2030 en España

Infobae

Granollers y Zeballos eliminan a Sinner y Opelka en dobles

Infobae

Ruiz de Azúa: "Tiendo a meterme en temas delicados, pero no queriendo atacar a nadie"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La presentación de los combates

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”

A qué hora y dónde ver el partido en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”