Cuatro personas heridas en el accidente de Adamuz permanecen hospitalizadas

Córdoba, 9 mar (EFE).- Cuatro personas heridas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresadas en hospitales andaluces, tras haber recibido el alta una de las que estaba hospitalizada.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los cuatro adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad.

Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otro en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y otro en el Quirón de Huelva.

En los centros sanitarios andaluces se han atendido por el accidente ferroviario a 126 personas, cinco de ellos niños, se han producido 121 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente. EFE