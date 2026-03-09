Cuatro detenidos por una pelea y el atropello mortal de un hombre en Ciutadella (Menorca)

Mahón, 9 mar (EFE)-. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas relacionadas con una pelea y el posterior atropello mortal de un hombre de 51 años ocurrido la pasada semana en Ciutadella, Menorca.

Los incidentes se iniciaron el miércoles por la mañana en un hotel en obras al que accedieron diversas personas y se produjo un enfrentamiento, donde dos hombres sufrieron heridas en los brazos y precisaron atención quirúrgica en un centro médico, ha detallado el cuerpo policial.

Además, varios hombres de uno de los grupos enfrentados abandonaron el hotel y llegaron a pinchar las ruedas del coche de uno de los contrincantes.

Tras varias gestiones, la Policía Judicial detuvo a dos hombres, uno por bando, como presuntos autores de los delitos de lesiones.

Al día siguiente por la tarde, un vehículo ocupado por varias personas atropelló intencionadamente a dos de los contendientes en la reyerta en Cala en Blanes.

El coche se dio a la fuga y dejó a una de las dos víctimas tendida en el suelo en estado muy grave y que falleció 24 horas después en el hospital Mateu Orfila. En el atropello también resultó herida otra persona.

Agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Palma se desplazaron a Menorca para hacerse cargo de la investigación y esclarecer los hechos, en colaboración con la Policía Judicial de Ciutadella.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados y detenidos como presuntos autores de dos delitos de asesinato, uno de ellos en grado de tentativa.

La investigación sigue abierta y no se descarta que puedan practicarse nuevas detenciones. EFE

1012179