Condenados a 9 años los tripulantes de un pesquero cargado con 276 kilos de cocaína

Huelva, 9 mar (EFE).- La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a penas de hasta nueve años de prisión a tres tripulantes de un pesquero que fue interceptado en enero de 2024 con un alijo de 276 kilogramos de cocaína de gran pureza, valorado en más de 14 millones de euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los considera autores de un delito contra la salud pública por el que, además de la pena de prisión, les impone el pago de dos multas de 25 millones de euros cada uno.

El tribunal ha absuelto del delito de narcotráfico a otros tres hombres que fueron interceptados horas después a bordo de la lancha semirígida que supuestamente suministró la droga, aunque los ha condenado por un delito de contrabando a tres años y un día de prisión y el pago de una multa de 150.000 euros a cada uno.

La sentencia, que ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras desestimar los recursos de apelación interpuestos por los condenados contra el fallo de la Audiencia de Huelva, ha considerado probado que los tres primeros condenados partieron desde Isla Cristina (Huelva) a bordo de un pesquero para encontrarse en alta mar con una lancha semirígida.

El encuentro se produjo de madrugada a unas 22 millas de la costa de Huelva, donde se procedió a realizar el transbordo de la droga. Los tripulantes ocultaban la sustancia en mochilas estancas dentro de ocho garrafas de aceite hidráulico cuyo fondo había sido cortado para servir de escondite.

La intervención policial se produjo sobre las 11:30 horas de la mañana del 29 de enero de 2024, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil localizaron el pesquero.

Tras el traslado al puerto de Isla Cristina, una inspección de la bodega y la cubierta reveló un cargamento de 276 pastillas de cocaína de un kilo con una pureza media superior al 85 %; una vez realizada la reducción, la cantidad neta de cocaína pura ascendió a 238,745 kilos. EFE

