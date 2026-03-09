Espana agencias

Condenados a 9 años los tripulantes de un pesquero cargado con 276 kilos de cocaína

Guardar

Huelva, 9 mar (EFE).- La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a penas de hasta nueve años de prisión a tres tripulantes de un pesquero que fue interceptado en enero de 2024 con un alijo de 276 kilogramos de cocaína de gran pureza, valorado en más de 14 millones de euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los considera autores de un delito contra la salud pública por el que, además de la pena de prisión, les impone el pago de dos multas de 25 millones de euros cada uno.

El tribunal ha absuelto del delito de narcotráfico a otros tres hombres que fueron interceptados horas después a bordo de la lancha semirígida que supuestamente suministró la droga, aunque los ha condenado por un delito de contrabando a tres años y un día de prisión y el pago de una multa de 150.000 euros a cada uno.

La sentencia, que ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras desestimar los recursos de apelación interpuestos por los condenados contra el fallo de la Audiencia de Huelva, ha considerado probado que los tres primeros condenados partieron desde Isla Cristina (Huelva) a bordo de un pesquero para encontrarse en alta mar con una lancha semirígida.

El encuentro se produjo de madrugada a unas 22 millas de la costa de Huelva, donde se procedió a realizar el transbordo de la droga. Los tripulantes ocultaban la sustancia en mochilas estancas dentro de ocho garrafas de aceite hidráulico cuyo fondo había sido cortado para servir de escondite.

La intervención policial se produjo sobre las 11:30 horas de la mañana del 29 de enero de 2024, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil localizaron el pesquero.

Tras el traslado al puerto de Isla Cristina, una inspección de la bodega y la cubierta reveló un cargamento de 276 pastillas de cocaína de un kilo con una pureza media superior al 85 %; una vez realizada la reducción, la cantidad neta de cocaína pura ascendió a 238,745 kilos. EFE

lra/fs/oli

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Acepta dos años de cárcel y multa de 12 millones de euros el cabecilla del grupo que fabricaba tabaco ilegal en Ourense

Acepta dos años de cárcel

Bruselas pide al TJUE multar a España por no aplicar la directiva que exime del IVA a pymes y autónomos

Bruselas pide al TJUE multar

Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio

Aagesen recuerda que los proyectos

Fiscalía pide ampliar la autopsia para precisar la acción última de la muerte del niño de Garrucha (Almería)

El Ministerio Público solicitó nuevas diligencias forenses para determinar cómo se produjo el fallecimiento del menor, analizar lesiones previas y establecer si existieron episodios de violencia continuada, además de revisar su historial clínico y tratamientos recibidos

Fiscalía pide ampliar la autopsia

127.000 toneladas de residuos ilegales incautadas en gran operación liderada por España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se escapa de

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

ECONOMÍA

Renfe lanza la primera Oferta

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex logra el mayor beneficio de su historia con 6.220 millones de euros

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”