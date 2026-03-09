Espana agencias

Cierran el puerto de Melilla por una fuga de gas en la descarga de butano desde un buque

Melilla, 9 mar (EFE).- El puerto de Melilla ha ordenado el cierre de su actividad por una fuga de gas que se ha producido en la mañana de este lunes durante la descarga de gas butano desde un buque, lo que ha provocado un fuerte olor a esta sustancia en las instalaciones portuarias.

En una nota, la Autoridad Portuaria de Melilla ha informado de que esta incidencia se ha producido a las 9.10 horas de este lunes, durante las labores de descarga de gas butano desde un buque a las instalaciones de la empresa Atlas, dedicada a la distribución de bombonas de butano.

La fuga de gas se ha detectado en una tubería enterrada de la propia compañía, concretamente en el muelle Nordeste III, el más alejado de la ciudad.

La situación ha obligado a activar todos los protocolos de seguridad, se ha detenido la descarga y se ha cerrado la actividad en el puerto comercial, primero en la zona de acceso restringido y posteriormente también en la zona pública tras constatarse un fuerte olor a gas en la misma.

El buque saldrá de puerto lo antes posible para fondear en la zona habilitada para mercancías peligrosas, según la Autoridad Portuaria, que ha dado aviso a todos los organismos relacionados.

Además, la Autoridad Portuaria, junto al Servicio de Extinción de Incendios de la ciudad, están midiendo la presencia de gas en las galerías y llevando a cabo tareas para su eliminación.

El puerto de Melilla reabrirá sus instalaciones “a la mayor brevedad posible”, una vez completadas estas actuaciones y tras ser eliminado cualquier riesgo. EFE

