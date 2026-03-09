Espana agencias

Cerca de 450 efectivos para la seguridad del partido Atlético de Madrid-Tottenham

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- Cerca de 450 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de fútbol que disputarán el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur.

Se trata del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, que se celebrará a partir de las 21:00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información, Guías Caninos y la Brigada Móvil—, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Municipal de Madrid.

Además, se desplegarán componentes de SAMUR-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de cerca de 3.000 aficionados ingleses con entrada, en un estadio que prevé aforo completo para el encuentro.

Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Siete sanitarios resultan heridos en un choque frontal en la N-432 en La Albuera (Badajoz)

Infobae

El Tribunal Supremo permite el complemento de maternidad para padres y madres

Infobae

Diez neonazis detenidos por desórdenes en la manifestación del 8M en Madrid

Infobae

Sánchez anuncia becas de 900 euros mensuales para la movilidad de universitarios en España

Infobae

La Audiencia de Navarra condena a 3 años de cárcel a un acusado que asestó 11 cuchilladas a otro hombre

El tribunal considera que el ataque con arma blanca y pala fue tentativa de homicidio, impone indemnización y orden de alejamiento, y sustituye la prisión por expulsión del país al determinar la falta de vínculos familiares o laborales en España

La Audiencia de Navarra condena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moncloa amplía cerca de un

Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”