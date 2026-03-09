Cerca de 450 efectivos para la seguridad del partido Atlético de Madrid-Tottenham

Madrid, 9 mar (EFE).- Cerca de 450 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de fútbol que disputarán el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur.

Se trata del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, que se celebrará a partir de las 21:00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información, Guías Caninos y la Brigada Móvil—, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Municipal de Madrid.

Además, se desplegarán componentes de SAMUR-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de cerca de 3.000 aficionados ingleses con entrada, en un estadio que prevé aforo completo para el encuentro.

Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos. EFE