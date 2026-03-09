Espana agencias

Carreras, baja contra el Manchester City por una lesión en el gemelo

Madrid, 9 mar (EFE).- Álvaro Carreras, lateral izquierdo del Real Madrid, sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha que le hace ser baja para el partido de este miércoles contra el Manchester City, con el objetivo de estar disponible para el encuentro de vuelta de la próxima semana.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha”, informó el Real Madrid en su página web.

Un Carreras que, según pudo saber EFE de fuentes del club, está descartado tanto para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City de este miércoles como para el compromiso de Liga del próximo sábado ante el Elche.

El objetivo, a la espera de ver la evolución del futbolista y siempre según los plazos más optimistas, es que pueda estar disponible para el encuentro de vuelta de la ‘Champions’ del próximo 17 de marzo. EFE

EFE

