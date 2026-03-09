Cádiz-Málaga, declarado de alto riesgo

Madrid, 9 mar (EFE).- La Comisión Antiviolencia acordó este lunes declarar de alto riesgo el partido Cádiz-Málaga, que se jugará el sábado 21 en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, tras analizar los informes de seguridad.

El Ministerio del Interior recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios.

También que las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes. EFE