Botafogo recibe al Barcelona obligado a ganar en casa para continuar en la Libertadores

Río de Janeiro, 9 mar (EFE).- Botafogo está obligado a ganarle en casa este martes al Barcelona ecuatoriano en Río de Janeiro para seguir vivo en la Copa Libertadores tras el empate por 1-1 en el partido de ida de la tercera fase preliminar jugado la semana pasada en Guayaquil.

Cualquier triunfo en el estadio Nilton Santos clasificará a los brasileños mientras que un nuevo empate con los ecuatorianos llevará la definición a los penaltis.

Con la ventaja de definir en casa, un historial favorable en el Nilton Santos y una buena racha, Botafogo parte como favorito.

El conjunto de Río de Janeiro no pierde hace cinco partidos y entrará nuevamente en el campo de juego tras de vencer por 3-1 al Bangu por el Campeonato Carioca, con una destacada actuación del delantero argentino Joaquín Correa, que es considerado titular este martes.

Barcelona no ha ganado en los últimos tres encuentros de la Libertadores, pero llega con confianza tras imponerse por 1-0 al Emelec en la Liga local, aunque deberá enfrentarse a la presión de una hinchada local que llenará el estadio con más de 30.000 boletas vendidas.

Por otra parte, el técnico argentino Martín Anselmi no podrá contar con los recientes refuerzos contratados por Botafogo, ya que su compatriota Christian Medina y el venezolano Nahuel Ferraresi no alcanzaron a ser inscritos para las fases preliminares del torneo continental.

Tampoco estará Júnior Santos, autor de uno de los goles que llevaron a Botafogo a conquistar la Libertadores en 2024, que era la gran expectativa del público carioca tras regresar la semana pasada al club prestado por el Atlético Mineiro.

Otras bajas sensibles son el punta derecho Artur, el volante Allan, el centrocampista uruguayo Santi Rodríguez y el lateral izquierdo Marçal, ya que todos continúan en recuperación de sus lesiones.

El Barcelona tendrá dos bajas de peso: el centrocampista Johan García quien sufrió una grave fractura de peroné a comienzos del mes y el entrenador César Farías.

El técnico venezolano fue expulsado en la ida y no podrá acompañar al equipo en suelo brasileño, lo que complica la organización táctica del once. EFE